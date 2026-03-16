Policía Nacional localiza y desmantela centro de acopio de contadores eléctricos robados y arresta presunto responsable en Santiago y ocupan cientos de contadores.

Por Roberto Antonio Perez

SANTIAGO.- La Policía Nacional informa sobre la localización de una casa abandonada que era utilizada como centro de acopio y desmantelamiento de contadores eléctricos presuntamente sustraídos de distintos lugares, durante una intervención realizada en el sector Los Ciruelitos, en Santiago.

En el interior de la vivienda, los agentes actuantes ocuparon numerosos dispositivos desarmados, otros aún sin desmantelar y diversas piezas de estos equipos, lo que evidencia que en el lugar se realizaban actividades de almacenamiento y desarme de dichos dispositivos.

En relación con este caso, fue detenido Jhonatan Domingo Parra Toribio alias “Bonce”, de 37 años, quien fue interceptado por agentes policiales mientras caminaba por la calle 11, del sector el Ensanche Bermúdez.

Al momento de su arresto, el prevenido llevaba un saco que contenía cinco contadores eléctricos, los cuales, según manifestó a los agentes actuantes, lo había sustraído de diferentes residencias de esta ciudad.

Durante las investigaciones, el detenido indicó a los efectivos el lugar donde acostumbraba guardar y desarmar los contadores, señalando la referida casa abandonada en la carretera Jacagua esquina La Placita, donde posteriormente fue realizada la inspección que permitió localizar los equipos.

Tanto el detenido como las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar a otras posibles personas vinculadas a estas actividades ilícitas.