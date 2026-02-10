Presidente Abinader encabeza presentación de avances en salud mental a nivel nacional

Se aumentará de 137 a 500 camas para atención de pacientes, de 18 a 89 Unidades de Atención de Crisis y se iniciarán los trabajos para la construcción del Instituto Nacional de Neurociencia

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó la presentación de los avances alcanzados por el Estado dominicano en salud mental a nivel nacional, enfocando los esfuerzos en acciones preventivas, fortalecimiento de la atención primaria, participación comunitaria e integración social.

En ese sentido, las autoridades de salud destacaron que durante este 2026 se expande la línea de servicios de salud mental 811 que sustituirá el número tradicional 809-200-1400, que brinda atención gratuita y permanente, haciéndola de más fácil acceso para la población.

Se aumentará de 137 a 500 camas para atención de pacientes, y se iniciarán los trabajos para la creación del Instituto Nacional de Neurociencia, que tendrá área clínica y de investigación.

Asimismo, se habilitarán unidades de desintoxicación de drogas.

Con esto, el gobierno persigue que las personas que sufren de algún trastorno de salud mental puedan tener más años de vida, que disminuyan las muertes por traumas, que se aumente y se mejore la atención primaria, así como el dispendio de medicamentos.

El plan fue dado a conocer este lunes por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, quien realzó que esta gestión de Gobierno es la que ha destinado mayor cantidad de recursos para tratar la salud mental.

“Se va a trabajar intensamente y vamos a mostrar grandes logros”, señaló Atallah, al afirmar que se amplió el catálogo de medicamentos y se incrementará la cobertura brindada por los seguros para su adquisición.

Los siete programas que integran este plan buscan acercar la salud mental, dar apoyo emocional, orientar a la población joven, proporcionar cuidado, dar continuidad de tratamiento, mejorar la salud emocional y acompañar a la comunidad.

“Los trastornos mentales han aumentado más que nunca, más de mil millones de personas en todo el mundo (un 12% de la población mundial) ha padecido, o padece, algún trastorno mental”, agregó el ministro.

Nuevos protocolos y más horarios de servicio

Asimismo, dijo que se trabajaron 37 nuevos protocolos con énfasis en la atención primaria y la cobertura nacional e informó que el Centro de Contacto Nacional de Asistencia en Salud Mental amplió su horario de trabajo hasta las 12 de la medianoche, recibiendo, hasta la fecha, más de 16,000 llamadas, y cuenta con protocolos para referir a clínicas y atenciones especializadas.

Fortalecimiento del marco legal

Tras realizar consultas con organismos internacionales y expertos en el tema para el fortalecimiento del marco legal, en agosto del 2025 se depositó ante el Senado de la República la propuesta de modificación a la Ley 12-06, sobre salud mental, centrándose en la prevención, acción comunitaria y mejor atención primaria e integración social.

Rol del SNS

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, resaltó que actualmente cuentan con 18 unidades de Intervención en Crisis, de las cuales 17 cuentan con Terapias Electroconvulsiva (TEC), 65 habitaciones para ingresos de pacientes y 137 camas a nivel nacional, con la meta de pasar a 89 Unidades de Intervención en Crisis y 500 camas para finales de este 2026.

La Red Pública en Salud cuenta con 202 hospitales, de estos 57 pertenecen al 3er nivel y 32 a hospitales regionales, también 1,384 Centros de Primer Nivel (CPN), 84 centros diagnósticos, 234 consultorios y 1,982 Unidades de Atención Primaria (UNAP).

También 767 centros capacitados en la estrategia mhGAP (Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la OMS), disponibilidad de 174 psicólogos en los CPN y 53 psicólogos en centros de diagnósticos.