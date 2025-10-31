Presidente Abinader lanza programa “RD-Trabaja” con más de 7,000 vacantes disponibles de empleos formales

Fuente externa

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader lanzó este jueves de manera oficial el programa “RD-Trabaja”, junto con la gran jornada de empleo “Tu empleo está aquí”, en la que 66 empresas ofrecerán 7,012 vacantes formales a ciudadanos de todo el país.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, destaca que la tasa de desempleo ronda el 5 %, una de las más bajas de la región, y señaló que el programa busca reducirla aún más y elevar la formalidad laboral al 50 % en tres años.

Presidente del Conep, dice que Jornada de Empleo es una muestra del compromiso conjunto del sector público y privado con el empleo digno, la productividad y la inclusión laboral.

El mandatario calificó como “un acto de significado muy especial” el lanzamiento del programa y la jornada, destacando que reflejan un signo positivo en diversas áreas de la economía dominicana y señaló que este tipo de iniciativas permiten crear oportunidades de empleo de calidad, tanto en empresas locales como en inversiones extranjeras.

El presidente Abinader puso como ejemplo a la empresa Moon Palace, de inversión mexicana, que en su preoperación generará 3,500 empleos. “Cuando vemos estas inversiones locales o internacionales, lo que estamos pensando es en el empleo de los dominicanos y que sea cada vez de mejor calidad”, puntualizó.

Destacó que el programa no se limitará a Santo Domingo, sino que se replicará en distintas regiones del país. Además informó que este fin de semana se inaugurarán dos nuevas naves industriales en la Zona Franca de la provincia de San Juan, con la posibilidad inmediata de generar empleo para la población local.

Asimismo, resaltó la labor del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), que facilitan la vinculación entre las vacantes disponibles y los ciudadanos, asegurando que los empleos se ocupen con eficiencia y preparación.

Al concluir el presidente Abinader ofreció un mensaje de optimismo y compromiso, destacando que el objetivo del programa es que todos los dominicanos encuentren empleo y sustento, y aseguró que esta será la primera de muchas jornadas destinadas a generar miles de puestos de trabajo en todo el país.

Fortalecimiento del empleo formal

De su lado, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, calificó la jornada como “un día de esperanza, compromiso y acción”, y destacó que el programa simboliza la continuidad de una política de Estado orientada a colocar el trabajo digno y formal en el centro del desarrollo nacional.

“El trabajo no es solo un medio de subsistencia; es dignidad, independencia y libertad. Cuando un gobierno se compromete a crear empleos formales, está construyendo ciudadanía, justicia social y bienestar”, expresó.

El ministro Olivares explicó que, en las semanas previas, el Servicio Nacional de Empleo (SENAE) coordinó con las empresas participantes para garantizar que cada vacante ofrecida represente una oportunidad real. Asimismo informó que quienes asistan a la jornada y no resulten seleccionados serán incluidos en la Bolsa Nacional de Empleo, para ser contactados en futuras oportunidades.

El ministro destacó la participación del INFOTEP, que ofrecerá capacitación a quienes requieran formación adicional para ocupar un puesto.

Olivares recordó que la República Dominicana mantiene una tasa de desempleo cercana al 5 %, una de las más bajas de la región, pero advirtió que el objetivo del programa es seguir reduciéndola y aumentar la formalidad laboral hasta alcanzar el 50 % en los próximos tres años.

“El propósito de hoy y de mañana será siempre la felicidad y el bienestar del pueblo. Un gobierno que impulsa el trabajo formal está invirtiendo en la felicidad de su gente”, afirmó.

Apoyo del sector privado y sindical

En tanto, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, valoró el lanzamiento del programa y la jornada como una clara muestra del compromiso conjunto del sector público y privado con el empleo digno, la productividad y la inclusión laboral. Destacó que la generación de más de 7,000 vacantes en un solo día refleja el dinamismo de las empresas dominicanas y la confianza en el futuro del país.

De su lado, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael «Pepe» Abreu, describió a la República Dominicana como “un país sorprendente” por su capacidad de recuperación tras recientes fenómenos naturales y resaltó el programa como una muestra del compromiso tripartito entre Gobierno, empleadores y trabajadores.

Jornada de empleo

La jornada se lleva a cabo en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Centro de Convenciones de la Universidad del Caribe (UNICARIBE), en la Autopista 30 de Mayo, donde 66 empresas de sectores hotelero, industrial y de servicios buscan cubrir los puestos vacantes.