Presidente del CDP condena agresiones contra periodistas cubrían caso de profesora vinculada a maltrato infantil*

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez Novas, expresó su total repudio a las agresiones de las que fueron víctimas varios comunicadores, mientras cubrían un incidente relacionado con una profesora acusada de presunto maltrato infantil en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

Pérez Novas advirtió que el gremio no tolerará excesos ni ningún tipo de maltrato contra periodistas que, amparados por la Constitución y las leyes, se dedican a la digna tarea de informar.

La reacción del presidente del CDP se produce luego de que las reporteras Ana Laura López, del medio digital De Último Minuto, y Jessica Hernández, de Red Nacional de Noticias, fueron golpeadas y ultrajadas por presuntos familiares de la docente vinculada a alegado maltrato infantil, mientras éstas realizaban su labor periodística en el lugar de los hechos.

«Reiteramos nuestro repudio ante los citados hechos y advertimos además que, como gremio, no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante las agresiones, maltratos y cualquier forma de abuso cometido contra los profesionales de la comunicación», sostuvo Pérez Novas.

De acuerdo con los reportes, la periodista López fue agredida en uno de sus brazos con una sombrilla, presuntamente por una hermana de la acusada. En tanto que Hernández se desmayó durante el incidente, aparentemente afectada por el gas pimienta utilizado por agentes policiales para dispersar la trifulca, así como por los golpes recibidos en medio del altercado.

El hecho ocurrió mientras varios medios de comunicación daban cobertura al caso que ha generado gran indignación pública, luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa el presunto maltrato infantil ocurrido en el preescolar y guardería Mi Segundo Hogar Little Steps, ubicado en Alma Rosa I.