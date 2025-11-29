PRM en la provincia Santo Domingo arranca jornada nacional de afiliación “Verifícate”

Fuente externa

Santo Domingo Este.– El Partido Revolucionario Moderno (PRM) dejó iniciado este sábado en la provincia Santo Domingo su jornada nacional de revisión, validación e inscripción de militantes, denominada “Verifícate”, durante un concurrido acto encabezado por los vicepresidentes provinciales Alexis Isaac Jiménez y Ramón Medina.

La iniciativa forma parte del despliegue simultáneo que la organización política desarrolla en todo el territorio nacional, así como en las seccionales del exterior, con el objetivo de consolidar una base de datos confiable, moderna y ajustada a los estándares democráticos internos.

Durante su intervención, Alexis Isaac Jiménez exhortó a la ciudadanía y a la militancia perremeísta a integrarse activamente al proceso, resaltando su trascendencia para el fortalecimiento institucional del partido.

“Invitamos a todos a participar en esta importantísima jornada de Verifícate y en la inscripción de nuevos militantes que desarrolla nuestro Partido Revolucionario Moderno, y que con el apoyo de cada uno de ustedes será coronada de éxito”, expresó.

El dirigente provincial destacó que cientos de comisiones partidarias se encuentran desplegadas en todo el país, incluyendo puntos estratégicos en los municipios Santo Domingo Este, Norte, Oeste, Boca Chica, Guerra, Los Alcarrizos y en sus respectivos distritos municipales, con el fin de garantizar el alcance masivo de la jornada.

Al referirse al componente tecnológico, Jiménez subrayó la solidez y seguridad de la nueva plataforma digital, destacando que esta elimina cualquier posibilidad de inscripciones irregulares o “vaciados”, una práctica históricamente denunciada en el ámbito político.

Jiménez explicó que esta jornada está bajo la supervisión de Rafael Santos, coordinador general de la Región Ozama, Robert Arias, encargado regional electoral y Rafael Burgos Gómez, presidente del PRM en la Provincia Santo Domingo.

En ese mismo orden, el supervisor regional y exregidor Robert Arias explicó que la jornada busca robustecer la estructura organizativa mediante un padrón actualizado, y añadió que la plataforma incorpora un sistema biométrico de verificación totalmente moderno.

“Es imposible que alguien pueda inscribir a otra persona o utilizar una fotografía, porque la aplicación solicita movimientos específicos como voltear la cara, mirar de frente y pestañear”, precisó.

Arias recordó que la actualización periódica del padrón es una práctica clave del PRM, orientada a mantener información confiable y fortalecer el contacto directo entre dirigentes y militancia, asegurando así una organización más sólida y participativa.

Durante la jornada también estuvieron presentes líderes locales, entre ellos el exregidor Fernando Arturo Quiñones, Tomás Ozuna, Silverio Ramos, Wendy Ozuna, Samuel Mercedes, Henderson Calvo, Deyanira Evangelista, Angélica Valdez, Salomón Polanco, así como equipos de trabajo territoriales que acompañan el despliegue provincial.