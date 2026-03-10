Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó este lunes la importancia de seguir aunando esfuerzos para lograr un cambio de paradigma institucional, tras señalar que el “Ministerio Público se transforma teniendo como norte estar centrado en las personas como arquitecto de la paz social”.

“Hoy vengo a proponerles un cambio de paradigma, una transformación profunda para que la sociedad perciba al Ministerio Público como: un Arquitecto de la Paz Social”, dijo la procuradora general al pronunciar un discurso durante un acto de izamiento de la Bandera Nacional en el Altar de la Patria con motivo del Día del Ministerio Público y del natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, primer procurador fiscal de la República Dominicana.

El acto, que contó con la presencia de miembros del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estuvo encabezado además por el doctor Juan Pablo Uribe, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, quien destacó la importancia de la conmemoración. “Hoy, cerramos el Mes de la Patria, es una fecha y coincidencia que el Día del Ministerio Público, 9 de marzo, coincida con el natalicio del patricio, del héroe febrerista de la proclamación de la Independencia Nacional en 1844, del héroe y mártir restaurador adelantado de julio de 1861, y fiscal de la nación, Francisco del Rosario Sánchez”, resaltó.

Uribe destacó el apoyo ofrecido por el Ministerio Público en los últimos meses en relación a la defensa legal constitucional de los símbolos patrios. “El Ministerio Público ha actuado con una rectitud, con una responsabilidad, con una solemnidad; gracias al Ministerio Público por esta fortaleza y por este ejemplo”, dijo.

Mientras, la procuradora general sostuvo, al referirse al Ministerio Público, que “un arquitecto no se limita a amontonar ladrillos; diseña espacios donde la vida humana puede florecer en seguridad y armonía”.

“De igual manera, nosotros (los fiscales) contribuimos a estructurar el orden social. Cada dictamen que firmamos, cada investigación que dirigimos, es un plano sobre el cual se edifica la convivencia pacífica de la República Dominicana”, dijo Reynoso, quien destacó el legado del patricio Francisco del Rosario Sánchez.

“Hoy, en el Día Nacional del Ministerio Público, nos reunimos para reflexionar sobre el alma misma de nuestra República Dominicana”, sostuvo.

“Les hablo hoy como fiscal de carrera; como alguien que ha caminado los pasillos de los tribunales, que ha visto el dolor en el rostro de las víctimas y la complejidad de la justicia penal; no solo desde la técnica jurídica, les hablo desde una visión forjada a partir de los ideales de todos ustedes, pero, sobre todo, les hablo desde el mandato constitucional de nuestra misión, de lo que aspira y espera, legítimamente, la sociedad”, dijo.

“Para construir este edificio monumental, se necesita una gestión centrada en las personas”, añadió. “El derecho, desprovisto de humanidad, se convierte en un absolutismo de papel. Debemos recordar siempre que detrás de cada número de expediente, de cada querella y de cada acta de allanamiento, hay vidas que laten, hay familias fracturadas, hay sueños rotos”, dijo.

Sostuvo que una justicia que no tiene contacto ciudadano, que no tiene una cultura de proximidad ciudadana, es una justicia fría y lejana. “El ciudadano no debe vernos como burócratas inalcanzables en torres de marfil, sino como aliados cercanos, comprensivos y accesibles”, subrayó.

Señaló que, como arquitecto de transformaciones, los grandes diseños requieren los mejores materiales. “Nuestra institución no se transformará por instrucciones generales o resoluciones, sino mediante la fusión de variables como: el capital humano, la tecnología, la transparencia, la excelencia, la meritocracia y el sistema de consecuencia”, destacando en primer lugar la formación de excelencia del capital humano.

“No podemos conformarnos con lo básico. El crimen moderno no descansa, muta y se innova. Por lo tanto, nuestros fiscales y técnicos deben ser excelentes en su oficio, investigadores impecables, expertos en ciencias forenses, en delitos cibernéticos, en blanqueo de capitales…”, refirió.

En segundo lugar, dijo que se necesita tecnología de última generación, al tiempo de indicar que el Estado no puede enfrentar a organizaciones criminales altamente tecnificadas utilizando herramientas del pasado.

“Necesitamos inteligencia de datos, sistemas de gestión de casos predictivos, laboratorios forenses de vanguardia y plataformas que agilicen la respuesta al ciudadano. La tecnología nos dará la velocidad, mientras que nuestro criterio ético nos dará la dirección”, planteó.

“Cuando combinamos un fiscal brillante con la tecnología adecuada, el resultado es inevitable: un servicio de calidad, estandarizado y oportuno. No importa si el ciudadano acude a una fiscalía en la capital, en Montecristi o en Pedernales; debe recibir el mismo trato digno, eficiente y transparente”, agregó.

La procuradora general también destacó la necesidad de una eficiente política de mediación, al considerar que no todos los conflictos de la sociedad deben dirimirse en los estrados de un tribunal. “Muchos conflictos comunitarios, familiares y civiles pueden y deben ser sanados mediante el diálogo facilitado”, expuso.

Resaltó que la mediación no es debilidad, sino, la manifestación más alta de una sociedad madura. “Al mediar, curamos la herida social desde su raíz, evitando que el rencor evolucione hacia la violencia”, indicó.

Sin embargo, advirtió que “aquellos que deciden romper violentamente el contrato social, los corruptos que desfalcan la esperanza pública, el crimen organizado que envenena nuestras calles, los agresores que violentan la santidad del hogar, nuestra respuesta debe ser una política de persecución altamente eficiente e implacable”.

Llamó a los miembros de la institución a no olvidar que “los resultados de calidad en el Ministerio Público salvan vidas y la calidad de vida de las personas”.

“Y no lo digo como una metáfora. Cuando desarticulamos una red de trata, salvamos a mujeres y niños de la esclavitud. Cuando sacamos un arma ilegal de las calles, estamos evitando el derramamiento de sangre dominicana. Cuando protegemos a una víctima de violencia de género, estamos preservando una vida. Nuestro trabajo salva la vida y la calidad de vida de las personas y, al mismo tiempo, consolida el Estado de derecho en nuestro país”, resaltó.

Mejoras en el Ministerio Público

La Procuradora General dijo que para tener el Ministerio Público que la sociedad demanda, es indispensable tener una carrera cada día más sólida y respetable. “La independencia del fiscal no solo se garantiza en la Constitución, se garantiza cuando su ascenso, su permanencia y su estabilidad dependen exclusivamente de su mérito, su honestidad y su trabajo duro, jamás de los vaivenes del poder de turno”, declaró.

Destacó que se han materializado decenas de acciones contundentes, entre ellas, la apertura de las fiscalías comunitarias para estar próximo a la gente, la tecnificación de los procesos, la implementación del sistema de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) en todo el país, así como la entrega de un nuevo equipamiento, la formación continua, los merecidos ascensos que honran la carrera y una política de fortalecimiento histórico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La procuradora Reynoso también anunció que a partir de abril los fiscales darán un salto definitivo hacia esa prometida transformación, ya que iniciarán la operatividad en el terreno con el uso de cámaras corporales, garantizando la integridad inobjetable de cada actuación.

Además, dijo que a partir de ese mes también entrará en vigencia, con carácter estrictamente obligatorio, el uso de todos los modelos de actas estandarizados y del correo institucional para formalizar nuestras comunicaciones. “Daremos el paso histórico a la firma digital en el cien por ciento de los peritajes que emita el Inacif para evitar demora y traslados innecesarios, y consolidaremos, de una vez por todas, la interoperabilidad total de nuestros sistemas con la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, el nuevo modelo de procesamiento de escena de crimen y de investigaciones criminales”, explicó.

“Esto, es pasar de la aspiración y la planificación a la ejecución; esto es el Ministerio Público del presente que construirá un mejor futuro”, manifestó la procuradora general, al tiempo de anunciar a los fiscales que a partir del 1 de abril entra en vigencia un seguro con la más amplia cobertura y que, a partir de hoy, se socializará, para tener la opinión de todos, la propuesta de fondo de retiro aprobada por el Consejo Superior del Ministerio Público con el objetivo de que los fiscales tengan un retiro digno.