Servir es la forma más alta de liderazgo”: mensaje de gratitud y compromiso del director de la Defensa Civil

Por Amaurys Florenzan

Santo Domingo, República Dominicana. — En un mensaje publicado en sus redes sociales, el director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, expresó un emotivo reconocimiento a los hombres y mujeres que, sin importar su origen o condición, han vestido durante décadas la capa naranja del servicio, símbolo de entrega, valentía y vocación por la protección de la vida.

En la publicación, Salas destacó el papel de quienes han enfrentado huracanes, tormentas, incendios, inundaciones, deslizamientos, colapso de infraestructuras, sequías y emergencias sanitarias como el COVID-19, afirmando que cada uno de ellos representa la verdadera esencia del compromiso con la resiliencia del país.

“Siempre será un buen jueves para recordar cómo hombres y mujeres, sin importar su origen ni condición, han vestido durante décadas la capa naranja del servicio. Con valor y entrega, han enfrentado huracanes, tormentas, incendios, inundaciones, deslizamientos, sequías, emergencias sanitarias como el COVID-19, y cada desafío que ha puesto a prueba nuestra resiliencia”, escribió.

El mensaje, acompañado de un selfie junto a decenas de voluntarios en un auditorio repleto, refleja el sentido de pertenencia y gratitud hacia quienes han hecho de la protección y el servicio una misión de vida.

En sus palabras finales, reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo este esfuerzo colectivo con visión, planificación y liderazgo.

“Desde el presente, y con el mayor respeto, reafirmo mi gratitud hacia cada voluntario y voluntaria que ha hecho de la protección y la vida una misión compartida. Seguiremos fortaleciendo este compromiso con visión, con planificación y con la certeza de que servir es la forma más alta de liderazgo”, sostuvo el director de la Defensa Civil y presidente de la Comisión Nacional de Emergencia.