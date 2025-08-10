Sistema 911 entrega tres modernas ambulancias en Santiago Rodríguez para fortalecer la atención interhospitalaria

Fuente Externa

Santiago Rodríguez, .- El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 realizó la entrega a la Gobernación de la provincia Santiago Rodríguez de tres nuevas ambulancias. El acto se llevó a cabo en la referida sede y estuvo encabezado por la gobernadora, Glehany Yafreysys Azcona Torres, y el director ejecutivo del 911, coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD.

Asimismo, participaron en el acto formal, el senador Casimiro Antonio Marte, la diputada Juana Ramona Castillo, el alcalde del Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta, Félix Alberto Marte Bueno, quienes formaron parte de la comisión provincial que gestionó las necesidades de la demarcación ante el Poder Ejecutivo.

Durante la emotiva ceremonia, el coronel Rijo Gómez subrayó: “Las ambulancias son una muestra más del inquebrantable compromiso del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, para garantizar la salud y la seguridad ciudadana; así como del permanente respaldo del señor ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional del Sistema 911, José Ignacio Paliza, en las acciones que impacten favorablemente a la población”.

Rijo Gómez destacó que las ambulancias se encuentran “completamente equipadas y dotadas con los más altos estándares internacionales de calidad, con un valor aproximado de 30 millones de pesos, e incluye el personal con el debido entrenamiento para sus operaciones. Este nuevo parque vehicular especializado reforzará la atención en los traslados interhospitalarios que amerite la población de la demarcación.” Asimismo, realizó un llamado a la conciencia ciudadana: “Exhorto a la población a siempre ceder el paso a las ambulancias y a las unidades que brindan auxilio a las emergencias. Esta simple pero poderosa acción, permitirá que trabajemos todos unidos salvando vida”.

Las autoridades resaltaron el compromiso del presidente de la República para con los munícipes. Asimismo, la gobernadora Azcona Torres, agradeció la entrega y resaltó que “hoy más que la entrega de tres ambulancias, nosotros estamos recibiendo alegría y esperanza para nuestra provincia. Este logro fortalece el sistema de salud para nuestros municipios Villa Los Almácigos, Monción y Sabaneta. Hoy damos un paso más para el futuro”.

Mientras, el senador Antonio Marte, indicó que: “las ambulancias tienen un valor significativo para la provincia y se usarán donde las necesiten. Como autoridades, nos convertiremos en fiscalizadores para vigilar que todo funcione bien”.

Por su lado, la diputada Ramona Castillo expresó que la “provincia se siente sumamente agradecida de nuestro presidente y de todos sus gestores. Sabemos que los municipios darán un buen uso y cuidarán las ambulancias que tanta falta nos hacían.”

Asimismo, el alcalde Marte Bueno, resaltó que “la unión hace la fuerza y estamos hoy cosechando esos frutos que siempre hemos esperado. Nuestro presidente escucha y aquí vemos los resultados. Nosotros estamos trabajando unidos con un solo norte”.

En el evento también estuvieron presentes, la directora del Hospital Provincial General Santiago Rodríguez, doctora Lourdes Perdomo; así como líderes comunitarios y representantes de instituciones públicas y privadas.