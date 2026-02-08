Fuente Externa

SANTO DOMINGO. – El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, anunció este sábado un plan de modernización para el Hospital Rodolfo de La Cruz Lora, con el objetivo de convertirlo en un pilar fundamental de la atención de emergencias, que será incluido en el próximo presupuesto.

Debido a su ubicación en la Autopista Duarte, las autoridades evalúan la integración de este centro, destacado por su higiene y gestión, dentro de la Red Nacional de Trauma, dotándolo de infraestructura de vanguardia para salvar vidas en una de las vías de mayor tránsito del país.

Unidad de Emergencia de última generación

Landrón informó que con el presupuesto del 2027, la transformación contempla la creación de unidad de emergencia moderna, con áreas críticas para el manejo de pacientes en estado delicado cómo son area de Triaje, para una clasificación rápida y eficiente de los pacientes según su gravedad y Trauma Shock para la estabilización inmediata de pacientes con politraumatismos.

Asimismo, contará con Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con equipamiento de alta tecnología para el seguimiento de casos críticos.

El doctor Landrón garantizó que el centro contará con una dotación de ambulancias fijas, que estarán equipadas con nebulizadores, ventiladores de transporte y equipos de soporte vital avanzado.