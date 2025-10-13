«Suban mis fotos en tanga»: El llamado de una diputada argentina al ‘voto pajín’

RT

La controvertida diputada argentina Lilia Lemoine, del partido oficialista La Libertad Avanza, pidió que difundan fotos de ella «en tanga», en medio de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

«Suban mis fotos en tanga todo lo que quieran porque yo las publiqué y no es ningún secreto», afirmó el sábado en Anima Digital, un canal en directo del ámbito libertario. «Denle, suban todas las fotos mías que tengan, no me molesta», agregó.

En ese momento el conductor Alejandro Sarubbi Benítez también los animó a hacerlo, porque en su opinión «están subestimando el voto pajín». Un comentario que generó risas en el estudio y fue respaldado por Lemoine.

Polémico historial

La legisladora es reconocida por varios hechos polémicos, como protagonizar escaramuzas en pleno Congreso. Y este lunes medios locales reseñaron que Lemoine agredió a manifestantes durante la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a las provincias de Chaco y Corrientes.

En respuesta, una de sus principales detractoras y excompañera de bancada con la que ha peleado previamente, Marcela Pagano, aseguró que Lemoine «tiene una enfermedad y decide no medicarse». Le dedicó unos mensajes con videos de Lemoine enfrentada con personas.

«Diputada libertaria y maquilladora de Milei, se tomó a golpes con una mujer en plena marcha libertaria. Es urgente que el Congreso impulse una ley que exija evaluaciones de salud mental a quienes aspiren a cargos públicos. La responsabilidad institucional lo demanda», se lee en un mensaje compartido en X por Pagano.