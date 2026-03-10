TC reconoce a las magistradas Ana Isabel Bonilla y Rhadys Abreu Blondet

El magistrado presidente, Napoleón R. Estévez Lavandier, destacó la importancia de la presencia de las mujeres en el sistema judicial, así como la trayectoria y los aportes de las magistradas Bonilla Hernández y Abreu Blondet

SANTO DOMINGO. Durante una audiencia solemne en ocasión del Día Internacional de las Juezas, el Tribunal Constitucional (TC) reconoció a las magistradas Ana Isabel Bonilla Hernández, y Rhadys Iris Abreu Blondet por sus aportes a la judicatura dominicana y su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos.

El presidente de esta alta corte, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, pronunció las palabras centrales del acto en el que se destacó la importancia de la presencia de las mujeres en el sistema judicial y las dilatadas carreras profesionales de Bonilla Hernández, pasada jueza del TC, y Abreu Blondet, exjueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Explicó que el TC institucionalizó la celebración del Día Internacional de las Juezas para reconocer y destacar a las juezas dominicanas, quienes —dijo— contribuyen de manera decisiva al fortalecimiento de las instituciones y al afianzamiento del Estado constitucional de derecho.

«Con este acto procuramos reconocer trayectorias marcadas por la ética, la vocación, la honestidad de mujeres juezas que constituyen uno de los pilares fundamentales de toda la justicia dominicana y la democracia», expresó Estévez Lavandier, quien también hizo mención al trabajo de las juezas que integran el Pleno de esta corte garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

Sobre la magistrada Bonilla Hernández, integrante de la matricula fundacional del TC, el magistrado presidente resaltó su labor jurisdiccional guiada por la ética, el profesionalismo, la conciencia social y el humanismo.

Indicó que la magistrada Bonilla Hernández contribuyó a la construcción de la justicia constitucional y a la defensa de los derechos fundamentales e impulsó iniciativas de formación. «En ella, la aplicación de la justicia fue un ejercicio de prudencia, de humanidad y de compromiso con el interés común», agregó.

Asimismo, el magistrado Estévez Lavandier manifestó que la magistrada Abreu Blondet, única dominicana que ha ejercido como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se constituyó en una voz firme de la República Dominicana en el ámbito internacional y desarrolló una trayectoria jurídica marcada por la integridad, el rigor jurídico y un gran compromiso con la dignidad humana y los derechos humanos.

«En ese escenario, con su labor jurisdiccional contribuyó al desarrollo de criterios relevantes en materia de igualdad, no discriminación y protección de los derechos humanos en el sentido amplio de la palabra. Con ello, no solo honró la confianza depositada en su persona, sino que también proyectó con dignidad el nombre de la República Dominicana», afirmó.

«Nos encontramos, en definitiva, ante dos grandes mujeres cuya trayectoria dignifica la justicia, honra a todos los que portan la toga y confirma el papel fundamental de la mujer en la construcción de una justicia cada vez más independiente, íntegra y comprometida con la defensa de la Constitución, los derechos fundamentales y los derechos humanos», concluyó.

Posteriormente, se presentaron videos en los que compañeros y allegados de ambas magistradas resaltaron sus cualidades y recordaron algunas anécdotas compartidas.

Al tomar la palabra, la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández indicó que recibe el reconocimiento con gratitud y humildad y afirmó que durante sus más de dos décadas de servicio público tuvo que «librar muchas batallas» por la consolidación del Estado de derecho, como lo fue la creación del Tribunal Constitucional, del que, dijo, ahora inicia «una hermosa etapa de madurez institucional».

«Agradezco profundamente esta distinción porque lo interpreto como un aval a la visión humanista y social en el ejercicio de mis funciones. Quizá no soy tan jurista, tan de pasta como otros colegas, pero sí me acredito el tener, como ya se ha dicho (los que me conocen lo saben), una profunda sensibilidad social y un fuerte compromiso con los sectores vulnerables, porque de ahí vengo y yo no soy de los que olvida su origen», sostuvo.

De su lado, la magistrada Rhadys Iris Abreu Blondet dijo que es un honor recibir este reconocimiento e indicó que fue un verdadero privilegio contribuir por siete años al desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que explicó es un tribunal que tutela los derechos fundamentales de cada individuo en la región, «que desentraña el sentido, el propósito y la razón de ser de las normas internacionales sobre derechos humanos».

«Hoy, al ser reconocida por este alto tribunal, señor presidente y demás miembros, guardián de nuestra ley sustantiva, afirmo mi compromiso inquebrantable con la justicia. Acepto este pergamino, este mallete, no como una meta alcanzada, sino como un testimonio para las futuras generaciones de juristas, que la justicia solo es verdadera cuando se ejerce con independencia, valentía y, sobre todo, con una profunda vocación de servicio al ser humano», expresó.

En el acto participaron los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero y Eunisis Vásquez Acosta, primer y segunda sustitutos del presidente; José Alejandro Vargas Guerrero, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres, así como jueces, catedráticos, abogados, funcionarios, familiares de las homenajeadas y servidores constitucionales.

Sobre las homenajeadas

La doctora Ana Isabel Bonilla Hernández fue jueza del Tribunal Constitucional durante el periodo 2011-2020. Asimismo, se desempeñó como legisladora durante varios periodos, labor que en la que presentó diversas iniciativas de ley orientadas a la reivindicación de los derechos de la mujer y los segmentos vulnerables de la sociedad, el fortalecimiento del sistema de justicia y la consolidación del sistema democrático. Fue asambleísta constituyente en las asambleas revisoras del 2002 y 2010.

La doctora Rhadys Iris Abreu Blondet cuenta con una amplia experiencia profesional y ha desempeñado diversos puestos, entre los que destaca su labor como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2006 hasta diciembre de 2012. También fue docente en varias universidades. Su trayectoria estuvo orientando a la defensa de los derechos fundamentales.