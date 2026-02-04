Toma posesión nuevo rector del ITLA

Fuente Externa

Tras el nombramiento del ingeniero, experto en tecnología y catedrático universitario Jimmy Rosario Bernard, mediante el Decreto 65-26 emitido por el excelentísimo señor presidente Luis Abinader, se procedió a su juramentación la mañana de este martes en las instalaciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), a cargo del ministro Franklin García Fermín.

De inmediato, Rosario se trasladó a la sede del ITLA, donde fue recibido por una comisión administrativa para dar inicio formal a sus funciones.

El ITLA pasa a ser dirigido por un profesional con una sólida trayectoria en el campo de la innovación y la tecnología, quien ha liderado procesos de transformación digital en los ámbitos gubernamental, académico y empresarial.

El presidente Luis Abinader designó a Jimmy Rosario Bernard en sustitución de Rafael Féliz, quien fue destituido el pasado 23 de enero tras señalamientos en un programa de investigación sobre supuestos cobros a colaboradores vinculados a su movimiento político dentro de la entidad.