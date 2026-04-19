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SANTO DOMINGO, RD. – El dirigente político Tomás Hernández Alberto anunció su aspiración a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno, tras un proceso de reflexión y consultas con la militancia.

Decisión basada en la base del partido

Hernández Alberto explicó que su candidatura surge luego de escuchar activamente a miembros del partido en distintos niveles.

“He estado reflexionando, escuchando y conversando con compañeros que sostienen la fuerza del partido desde la base”.

Aseguró que su decisión responde a un sentir colectivo más que a una aspiración individual.

Propuesta de liderazgo

El aspirante planteó como eje principal de su proyecto fortalecer el partido desde sus bases, con énfasis en:

Cercanía con la militancia

Inclusión de todos los sectores

Participación activa de los miembros

“Creo en un partido más humano, donde cada voz cuente y nadie se sienta excluido”.

Llamado a la unidad

Finalmente, hizo un llamado a la cohesión interna del partido y al trabajo conjunto de la militancia para consolidar el futuro de la organización.

Con este anuncio, Hernández Alberto se suma a las aspiraciones internas dentro del PRM, en un contexto de reorganización y fortalecimiento de su estructura política.