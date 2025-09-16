TSA ordena al Ministerio de la Vivienda reconocer facultad de Verón-Punta Cana en uso de suelo

Fuente externa

El Ayuntamiento del Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana informa a la comunidad que, mediante la sentencia número 0030-03-2025-SSEN-00472, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) reconocer las atribuciones de nuestro distrito en materia de uso de suelo, conforme lo establece el artículo 24 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

La decisión dispone que el Ministerio debe dar curso a los permisos de uso de suelo emitidos por la Oficina de Planeamiento Urbano de la Junta Distrital de Verón-Punta Cana, consolidando así nuestra facultad legal para gestionar y autorizar estas solicitudes en la zona.

Este proceso se inició el 17 de julio de 2025, cuando nuestro distrito, representado por el director Ramón Antonio Ramírez (Manolito), interpuso una acción de amparo de cumplimiento ante la negativa del MIVHED de reconocer las autorizaciones emitidas en Verón-Punta Cana.

El TSA determinó que el derecho reclamado se enmarca en la Ley 368-22 y en la autonomía local garantizada por la Constitución, por lo que rechazó los incidentes de inadmisibilidad presentados por el Ministerio de la Vivienda. Asimismo, aclaró que la solicitud de astreinte (multa coercitiva) no procedía al no encontrarse pruebas de resistencia al cumplimiento del fallo.

Con esta sentencia, adoptada a unanimidad por los jueces Antonio O. Sánchez Mejía, Úrsula J. Carrasco Márquez y María Guillermina Calderón Abreu, y firmada el 2 de septiembre de 2025, se fortalece la autonomía de Verón-Punta Cana y se sienta un precedente de gran importancia para la correcta aplicación de la Ley 368-22 en los distritos municipales del país.

Este logro reafirma nuestro compromiso de seguir trabajando en beneficio del desarrollo ordenado y sostenible de nuestra comunidad.