¿Un nuevo Nepal? La generación Z sacude las calles en este país latinoamericano

La generación Z, aquellos menores de 30 años que protagonizan revueltas en el mundo, dieron otro salto a las calles, esta vez de América Latina. Con la bandera pirata del anime japonés ‘One Piece’ como símbolo, hubo protestas en algunas regiones del Perú, especialmente en Lima.

Influenciados por la calavera con un sombrero de paja, que identificó las manifestaciones en Nepal, se movilizaron tanto el sábado como el domingo, en repudio a una polémica reforma a las pensiones que limitaba a los menores de 40 años a retirar el 95,5 % de su fondo al jubilarse.

A pesar de que el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso se retractaron e inclusive aprobaron el octavo retiro de los fondos de pensiones de las AFP, los jóvenes mantuvieron su convocatoria, en medio de un fuerte despliegue policial.

De acuerdo a medios locales, hasta 5.000 efectivos se ubicaron en el centro de Lima, donde se produjeron actos represivos, particularmente en la icónica plaza San Martín, espacio neurálgico de las protestas en la capital peruana.

Al menos ocho personas resultaron heridas por bala de perdigón y por roce de bomba lacrimógena. Mientras que este lunes se reportó que unos 17 periodistas recibieron diferentes ataques durante la cobertura del fin de semana.

«El más recurrente perdigones, pero también han habido periodistas que han sido víctimas de estos famosos bloqueos de teléfono por robo (…). Y hemos tenido colegas que han sufrido el arrebato de sus equipos celulares», declaró la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Zuliana Lainez, a la radio Exitosa.

Uno de los periodistas lastimados, Diego Quispe, puntualizó en redes sociales que le dispararon mientras grababa tres perdigones, dos en la espalda y uno en el brazo. «Es frustrante. No hay garantías. El Gobierno reprime porque hay impunidad», denunció.

En respuesta, la Policía Nacional difundió un video la noche del domingo en el que se aprecia cómo un grupo de manifestantes agreden a un agente que estaba en el piso. «Esto no es protesta. Es violencia», se lee en el material audiovisual.

Y este lunes publicaron otro video en el que se observa a un hombre patear a un oficial. Lo identificaron como Samuel Rodríguez Villa, de 21 años, quien ya está detenido.