(Video) RD es el tercer país del mundo con mayor tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Miami y el quinto en cantidad de libras

Por Moisés González Peña

Miami.- La República Dominicana es el tercer país del mundo con mayor tráfico de pasajero en el aeropuerto internacional de Miami y el quinto en cantidad de libras.

La información la ofreció la Cónsul general de la República Dominicana en Miami, Geanilda Vásquez al calificar como exitosa la estrategia puesta en marcha por el Gabinete de Turismo para promocionar el país.

“Nosotros tenemos datos impresionantes de que somos el tercer país con mayor tráfico de pas

ajeros en el aeropuerto de Miami y somos el quinto en manejo de libras. Este es un aeropuerto que tiene un alto tránsito para la República Dominicana" indicó Geanilda Vasquez, cónsul general de la República Dominicana.

Geanilda Vásquez hizo referencia al Mia Report del Aeropuerto de Internacional de Miamia que indicó que en el mes de julio solo Colombia y México superon a Repùblica Dominicana en tráfico de pasajeros por ese aeropuerto.

Sostuvo que la recuperación del turismo ha sido clave para la recuperación de la economía dominicana.

La funcionaria el impacto que tuvo “Trade Show RD Miami”, demostración comercial que llevó a cabo el Ministerio de Turismo en Miami y que reunió a más de 450 agencias de viajes, touroperadores y líneas aéreas de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, con el objetivo de ampliar su oferta turística al mundo.

Geanilda Vásquez calificó como un reconocimiento a la República Dominicana por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos la inclusión de República Dominicana en el programa Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que permitirá a los viajeros dominicanos aplicar para tener autorización rápida de ingreso a ese país al llegar a sus aeropuertos.

La funcionaria resaltó la importancia que reviste para la comunidad dominicana en Miami y New York la apertura de las oficinas del Banco de Reservas en esas ciudades

La cónsul general de la República Dominicana en Miami elogió la participación del presidente Luis Abinader en el Desfile Dominicano en New York y la labor de los dominicanos en el exterior y su significativa contribución al país por medio de las remesas.

Geanilda Vásques indicó que por la calidad de los servicios que binda el Consulado Dominicano en Miami se ha convertido en un Consulado Modelo de acuerdo con informes del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

“Queremos que el consulado sea para los dominicanos un espacio en donde los que viven aquí puedan crecer. ¿En qué sentido? Pues informándoles sobre las oportunidades que les brinda Estados Unidos y que no conocen. Somos 240.000 dominicanos solo en Miami, y en toda la Florida cerca de 400.000, somos la cuarta comunidad de inmigrantes de este país y el principal socio del puerto de Miami. Entonces, si somos tantos, por qué no nos visibilizamos más, por qué no somos más incidentes. Pudiera haber más dominicanos como comisionados, como alcaldes, que incursionen en la política local, que se beneficien de lo que este país ofrece, políticas para los migrantes, para las minorías latinas y hay que aprovechar esas oportunidades”.