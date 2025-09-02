(Video)“Miguel Fortuna: ‘Apoyo a Carolina, esa sí es perremeísta de la base’”

Por Cinthia Polanco

El presidente del Concejo de Regidores en Santo Domingo Este, Miguel Fortuna, habló sin rodeos sobre las aspiraciones que hierven dentro del PRM en el municipio.

Dijo que todos los que quieran aspirar a la Secretaría local del partido tienen derecho.

—Eso es democracia —soltó Fortuna.

Lo expresó mientras miraba de reojo la larga lista de “jóvenes con aspiraciones” que se están tirando al ruedo por la Secretaría del PRM en el municipio. Entre esos, nada menos que el propio alcalde, Dio Astacio.

Según Fortuna, como dirigente político exhorta a los demás a que evalúen a los aspirantes para ver cuál conviene o no, y quién puede hacer el trabajo mejor y representar al municipio.

En ese caso —le pregunté—, ¿Apoyarías a Dio Astacio?

Pero el regidor perremeísta aclaró algo: la política en Santo Domingo Este no puede seguir haciéndose como hasta ahora.

Entonces le hice la pregunta de otra manera:

—En ese caso, ¿estarían apoyando a un perremeísta de pura cepa?

Respondió:

—Todos son perremeístas.

Se la devolví y le aclaré:

—Manuel ni Dio Astacio son perremeístas.

—Ellos se juramentaron —respondió.

Le pregunté de nuevo

—¿A quién crees que le puede doler más: a un perremeísta que llega de abajo o a uno que viene de fuera?

Ahí no titubeó

“Por eso mismo estoy apoyando a Carolina Mejía. Esa sí es perremeísta de la base «apuntó.

Y no se quedó ahí. Aseguró que Carolina tiene más del 60% del respaldo de los dirigentes del municipio, incluyendo la mayoría de los regidores y diputados.

Aquí ninguno de los otros aspirantes ha podido montar actividades como lo has hecho Carolina. Los demás hacen reuniones de sala, de casa en casa… Pero ella ha hecho tres actividades en cada circunscripción, y cada semana anda juramentando equipos de zona y regionales. resaltó.

Según su evaluación personal, en Santo Domingo Este quienes cuentan con mayor apoyo son:

1ro. Carolina Mejía

2do.Wellington Arnaud

En el municipio —dijo Fortuna— lo que hay es de grupos que se habla. Cada quien tiene el suyo: el grupo de Carolina, el grupo de Yayo, el grupo de Tony, el grupo de Wellington, el grupo de David Collado… Puede ser que en algún momento la mayor parte se agrupe para sacar un solo candidato, según ha escuchado en algunas conversaciones internas.

¿Y Manuel Jiménez? Fortuna se rió

—No lo veo en ningún grupo. Él anda visitando casitas, bebiéndose un cafecito por aquí y por allá. Pero eso, aunque sea, moviliza el partido. Agrego

De paso lanzó un consejo con dardo incluido

—Todos los funcionarios deberían salir a visitar a los compañeros. La política no se hace encerrado en una oficina. Yo tengo la mía abierta: al que llegue lo recibo, aunque sea le doy un abrazo y le canalizo lo que se pueda.

“A eso es que uno va todos los días al ayuntamiento: a servir. Para eso fue que nos eligieron”, remató.

👉 Invitamos a nuestros lectores a ver esta conversación realizada en el despacho del presidente de la Sala Capitular, Miguel Fortuna.