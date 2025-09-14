(Video)¿Reducir o aumentar los reductores? El alcalde Astacio abre la discusión en Santo Domingo Este

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este – El alcalde Dio Astacio colgó un video en sus redes sociales donde, con su saludo de “gente querida”, puso en discusión un tema que afecta a todos los que se mueven por las calles del municipio: los reductores de velocidad.

Astacio planteó que en la República Dominicana los traumas por accidentes de tránsito cuestan al país más de 135 mil millones de pesos al año, y que más del 30% de esos accidentes ocurren en el centro de las ciudades.

“La velocidad es el gran problema”, dijo el alcalde, subrayando que el asunto no se resuelve con policías ni con multas, sino con conciencia.

Explicó que en todos los países el control de la velocidad ha servido para reducir los accidentes, menos en el nuestro, donde —según él— “todo el mundo entiende que la prisa es más importante que la vida”.

En ese sentido, lanzó la pregunta a los munícipes: ¿hay que bajar o subir la cantidad de reductores de velocidad en Santo Domingo Este? Y dejó claro lo que busca: que la gente ande despacio y salga temprano, antes que arriesgar la vida por conducir con exceso de velocidad.