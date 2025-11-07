(Video)Regidor Felito Rodríguez exige una “comisión ultraespecial” para destapar el lío de la cooperativa COPEASDE

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– El regidor por el PRM, Felito Rodríguez, encendió la Sala Capitular al exigir que la administración municipal conforme una comisión ultraespecial para investigar el lío que se esconde detrás de la cooperativa COPEASDE, donde —según denunció— tienen tres meses sin entregar el dinero de los servidores públicos y de los propios regidores.

Rodríguez recordó que la cooperativa es un desahogo para cientos de obreros humildes, y también un soporte para los propios regidores, quienes también son socios.

“Tres meses sin entregarle la recaudación a los servidores públicos. Estamos hablando de nueve millones y pico que la administración le debe a la cooperativa”, reclamó Felito.

El regidor le exigió una explicación directa al secretario general Jesús Colón:

“Necesitamos que nos digan qué está pasando y que se nos ponga en contexto”.

El presidente de la Sala, Miguel Fortuna, también reaccionó

Ante la denuncia, el presidente del Concejo Miguel Fortuna, no se quedó callado. Anunció que se conformará la comisión solicitada y preguntó públicamente por qué la administración tiene retenido ese dinero, recordando que él también es socio y tiene sus ahorros ahí desde hace cinco años.

Fortuna disparó sin filtro:

“Ese dinero no es del ayuntamiento ni de esa persona que está administrando la cooperativa. Ese dinero es de nosotros, los ahorrantes”.

Tambien denuncio que todas las administraciones, cuando llegan al Ayuntamiento, viven teniendo problemas con la cooperativa. Señaló además que a la persona que actualmente la administra se le dio más de un año, y que aun así no ha logrado ponerse de acuerdo con la administración municipal.

“Me he sentado dos veces con ella… y hoy le digo públicamente: renuncie”, sentenció Fortuna.

El presidente del Concejo advirtió que él mismo tiene dinero guardado en la cooperativa “para resolver sus problemas”, pero lleva tres meses sin poder retirarlo.

“Ahí hay un problema. Espero que nos expliquen bien qué está pasando. Si es un déficit o qué”, reiteró.

Mientras tanto, pidió a los regidores paciencia, pero dejó claro que el Concejo dará seguimiento y exigirá respuestas formales.