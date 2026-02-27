Abinader destaca aportes del Indotel a la inclusión digital con becas STEM, ciberseguridad y Canasta Digital Social

En su Rendición de Cuentas del 27 de febrero, el presidente subrayó estos hitos como parte del impulso a la inclusión digital y la formación tecnológica en el país

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader destacó durante su Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional los avances impulsados por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), bajo la gestión de Guido Gómez Mazara, orientados a fortalecer la inclusión digital mediante el otorgamiento de becas en áreas STEM, alineadas a las demandas de empleabilidad y competitividad del mercado laboral.

En su discurso, el mandatario resaltó que la estrategia ejecutada por Indotel ha permitido fortalecer capacidades en áreas clave para la economía digital, con énfasis en la formación de talento humano y la reducción de brechas de acceso a herramientas tecnológicas en distintos sectores de la población.

En ese contexto, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Gómez Mazara, ha impulsado estas políticas como ejes prioritarios de su gestión, promoviendo programas de formación en disciplinas STEM, especialización en ciberseguridad y acciones de inclusión digital orientadas a generar oportunidades reales de inserción laboral y desarrollo social.

“El Indotel, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya ha otorgado más de 30,500 becas en áreas STEM y 3,000 becas especializadas en ciberseguridad, y se encuentra en desarrollo de la segunda entrega del programa Canasta Digital Social 3.0, que beneficiará a 5,000 personas con dispositivos móviles inteligentes y conectividad gratuita por 24 meses”, expresó Abinader durante su alocución.

El jefe de Estado situó estas iniciativas dentro de las prioridades nacionales para acelerar la transformación digital, al considerar que la formación tecnológica y la ciberseguridad se han convertido en factores determinantes para la competitividad, el empleo y la protección de la ciudadanía en entornos cada vez más digitalizados.

Asimismo, señaló que la segunda entrega de Canasta Digital Social 3.0 busca traducir la inclusión digital en acceso tangible, al combinar dispositivos inteligentes y conectividad gratuita por dos años, facilitando la incorporación efectiva de más personas a servicios, educación y oportunidades en línea.

La mención de estos hitos en la rendición de cuentas institucional del Estado pone en primer plano la relevancia de las políticas públicas impulsadas por el órgano regulador de las telecomunicaciones, enfocadas a integrar capacitación tecnológica, ciberseguridad e inclusión digital, con un impacto directo en la calidad de vida de la población y en la preparación del país para enfrentar los desafíos del entorno digital actual.