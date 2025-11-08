Fuente Externa

DAJABÓN.- Agentes de Interdicción Migratoria de la Dirección General de Migración (DGM) detuvieron este viernes a 58 haitianos indocumentados, durante operaciones realizadas en los municipios el Pino y Partido, de esta provincia fronteriza.

Durante las acciones contra los extranjeros con estatus migratorio irregular, en violación a la Ley 285-04 sobre migración, fueron aprehendidos 27 personas del sexo masculino, 19 féminas y 12 menores de edad, quienes estaban en compañía de sus padres. Las autoridades también ocuparon una motocicleta marca Haojue, modelo CG, que era utilizada para el tráfico de personas.

La totalidad de los detenidos, reportó la DGM, fueron transportados al centro de procesamiento local respetando sus integridades y los derechos individuales donde se procede a la identificación y depuración antes de ser repatriados a su lugar de origen.

La DGM ha incrementado sus operaciones en esta zona fronteriza, con la incorporación de nuevo personal de apoyo, inteligencia, interdicción y seguridad, dispuestos por el director general vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, atendiendo a las disposiciones del presidente Luis Abinader y a las directrices del Consejo de Defensa y Seguridad de la nación.

Dirección de Comunicaciones