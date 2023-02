Alcaldes al P.R.M ¿Reconocimiento al Presidente Abinader, Víctor de Aza y Kelvin Cruz o Compra?

Por Waldys Taveras

Auguro un aumento significativo del apoyo a la actual gestión presidencial y el pedido de que el Presidente Luis Abinader sea reelecto para el periodo 2024-2028, por parte de líderes locales, Alcaldes, Ex Alcaldes, Regidores, dirigentes comunitarios, se sumaran al pedimento de la continuidad del gobierno del cambio, por la sencilla razón de que el Presidente Abinader escucha el liderazgo local sin importar partidos políticos.

No se trata de compra de ciudadanos como mercancía, se trata de un reconocimiento de actores de la Municipalidad al Presidente Luis Abinader, un Presidente cercano y preocupado por esas pequeñas inversiones públicas que cambian la calidad de vida de los más humildes ciudadanos, de esas que le reclaman a sus legítimos representantes (Alcaldes y Regidores) y de funcionarios como Víctor D Aza y Kelvin Cruz, verdaderas correas de transmisión de las necesidades y preocupaciones de quienes le delegaron su representación, no se trata de compra de Alcaldes, se trata de líderes que interpretan el sentir de sus conciudadanos y que hoy entienden que el cambio no se puede detener.

Contrario a los gobernantes del P.L.D. que no escuchaban a sus líderes locales el Presidente Luis Abinader ha dado atención a las necesidades de las pequeñas comunidades planteadas por sus más cercanos servidores públicos los Alcaldes y Regidores, ha escuchado al liderazgo municipal nacional que encarnan Víctor D Aza Presidente de la L.M.D. y Kelvin Cruz en su condición de Presidente de Fedomu, quienes forman parte de un partido comprometido con el desarrollo local, se trata de un Presidente que ha sacado de la condición de cenicienta en que el P.L.D. convirtió la Municipalidad tal como dijera el dirigente del P.L.D Rafael Hidalgo.

No se trata de compra se trata del reconocimiento al apoyo del Presidente Abinader a los gobiernos locales, con transferencias adicionales en estos 2 años y 6 meses de gestión por 26, 149 millones de pesos que se detallan a continuación

a). Que un aumento de los valores a transferir a las municipalidades vía la ley anual de General de Presupuesto del Estado la que en el año 2019 era de 17,506 millones de pesos y para el 2023 es de 23,022 millones de pesos, para un aumento de 5,516 millones de pesos para un aumento de 31.50% elevando que en el 2020 fue de 2.4 % al 6.4% para el 2023.

b) Pago de 12 mil millones de pesos de la deuda de los Ayuntamientos con la seguridad social desde la cuenta de la Presidencia de la Republica, con los que servidores municipales pasaron a recibir servicio de salud y aportes a los fondos de pensiones.

c). En Noviembre del 2020, desde la Presidencia se transfirieron 583 millones de pesos para garantizar que el salario de Navidad pudiera ser pagado por todos los gobiernos locales sin recurrir a endeudamiento”,

d). El presidente también dispuso en el 2021 partidas superiores a los 1,500 millones de pesos para avanzar en la solución a la problemática de la disposición final de los residuos sólidos, entre los que se encuentran el vertedero de Bajos de Haina, Villa Altagracia, Puerto Plata, Higuey y Nagua.

e). En el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se trabaja en solucionar el problema de Duquesa en el Gran Santo Domingo, con una inversión prevista superior a los 500 millones de pesos y con una actuación coordinada entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

f). Transfirió vía la Liga Municipal Dominicana un aporte adicional 4,000 millones pesos destinados a la dinamización de la economía local, tales con intervención en mercados, mataderos y 3,200 millones para aceras y contenes, fondos que son fiscalizados por el Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana, órgano en el que participan como invitados con derecho a voz los Secretarios de Asuntos Municipales de los partidos con representación municipal.

g). Una asignación de 250 millones de pesos para los cuerpos de bomberos municipales y desde aquí solicitó a la Liga Municipal Dominicana para que en coordinación con FEDOMU.

h). Desde el Ministerio de Económica y Desarrollo se ejecuta el Fondo de Cohesión Territorial con una partida de 400 millones de pesos

j). En acciones conjuntas en competencias compartidas con entidades del gobierno central se han transferido más de 1,400 millones adicionales a distintos ayuntamientos y juntas de distrito.

Creo que tanto Víctor D Aza como Kelvin Cruz saldrán por la puerta grande del Congreso Nacional, si al final deciden explicar los peledistas / fuerza del pueblo, porque tantos actores municipales han tocado las puertas para pasar a apoyar al Presidente Luis Abinader.