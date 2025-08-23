Fuente Externa

La Victoria. – En un ambiente cargado de alegría, juegos y mucho entusiasmo, los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) dieron la bienvenida al nuevo año escolar de los Espacios de Esperanza (EPES) en el municipio de La Victoria, un proyecto educativo dirigido a niños y niñas de tres a 5 años que impulsa su desarrollo integral desde la primera infancia.

El evento, celebrado en el CTC de La Victoria, congregó a estudiantes, docentes, personal administrativo, padres de familia e invitados especiales en un ambiente de entusiasmo y compromiso. La jornada inició con el acto inaugural, que incluyó las palabras de bienvenida del director general de los CTC, Isidro Torres, y un emotivo reconocimiento a la labor de los docentes y del personal administrativo, cuyo acompañamiento resulta fundamental en el desarrollo y crecimiento integral de los más pequeños.

Niños y niñas disfrutaron de actividades recreativas y educativas, como juegos tradicionales, pinta carita, shows de magia, cuentacuentos y presentaciones artísticas, mientras padres y familiares compartían momentos de alegría y socialización. Además, se ofreció un refrigerio para todos los presentes, fomentando un ambiente de comunidad y celebración.

Los EPES funcionan dentro de los CTC en aulas adaptadas a las necesidades académicas de la primera infancia y alineadas al currículo oficial del Ministerio de Educación (MINERD). Su enfoque comunitario fortalece los lazos entre escuela, familia y entorno social, promoviendo la corresponsabilidad y la participación activa de todos en el aprendizaje de los niños.

Claudia Adames, encargada de los Espacios de Esperanza (EPEs), explicó que el proyecto está diseñado con un enfoque especial hacia las comunidades de escasos recursos, donde la niñez enfrenta mayores limitaciones para acceder a una educación inicial de calidad. “Los niños y niñas son el futuro del país, pero para construir un porvenir esperanzador es necesario reconocer que cada niño es único, con intereses, características y ritmos de aprendizaje distintos. La misión de Espacios de Esperanza es precisamente acompañar y potenciar esas diferencias, garantizando que cada pequeño pueda desarrollarse en toda su plenitud”, afirmó.

Añadió que este programa educativo constituye una estrategia integral de protección y promoción del desarrollo infantil temprano en comunidades vulnerables. A través de entornos seguros, afectivos y pedagógicamente estimulantes, se busca que los niños y niñas fortalezcan su confianza, autonomía y capacidades sociales, al tiempo que adquieren las primeras bases para un aprendizaje significativo. De esta manera, Espacios de Esperanza se convierte en una puerta abierta hacia un inicio escolar lleno de motivación, alegría y proyección de futuro.

Al pronunciar el discurso central del acto, Isidro Torres, director general de los CTC manifestó que los Espacios de Esperanza constituyen una verdadera revolución social y educativa, al abrir nuevas oportunidades de desarrollo para niños y niñas de tres a cinco años en comunidades históricamente marcadas por la pobreza y la desigualdad.

Torres resaltó que estos espacios ofrecen estimulación temprana y formación en valores de protección, lo que garantiza una base sólida para el futuro educativo y personal de la niñez. “Estamos sembrando en el presente la semilla de una sociedad más justa y con mayores oportunidades para todos”, afirmó.

Actualmente funcionan 59 Espacios de Esperanza en distintas localidades del país, donde las familias reciben atención y apoyo con servicios de educación inicial de calidad, impartidos por personal capacitado.

Según explicó el funcionario, este programa se ha convertido en un alivio real para hogares con múltiples carencias, al brindar acompañamiento y esperanza en medio de la marginalidad.

Torres subrayó que, con esta iniciativa, el gobierno del presidente Luis Abinader reafirma su compromiso con la niñez y amplía la cobertura educacional desde edades tempranas, consolidando un modelo de inclusión social que coloca a los más pequeños en el centro de las políticas públicas.

“Cada niño que hoy recibe estimulación temprana y educación inicial es un futuro ciudadano con más oportunidades. Esa es la misión de los CTC y el legado que estamos construyendo junto al presidente Abinader”, concluyó Torres.

Durante la jornada estuvieron presentes además del director general de los CTC, Isidro Torres, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba, el alcalde de La Victoria, Miguel Saviñón, Lucibel Silva, Directora del Distrito Escolar 10-02, Julia Rosario, Técnica Distrital de Educación, Luis Freddy, subdirector del IAD, Luis Vásquez, Claudia Adames, Coordinadora general de los Epes, el gestor Ángel de las Nieves, entre otros.