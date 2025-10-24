Ayuntamiento de Santo Domingo Este y Ministerio de Obras Públicas intervienen Cancino Adentro con amplio operativo de drenaje y limpieza

Por Darwin Feliz Mato

Santo Domingo Este. – El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), desarrolló este viernes un amplio operativo de limpieza y extracción de agua en el sector Cancino Adentro, con el objetivo de mitigar las inundaciones que por años han afectado a los residentes de la calle Respaldo 5ta.

La jornada fue encabezada por el director de Espacios Públicos del cabildo, Jacobo Martinez quien junto al regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Feliz, y un equipo técnico de ingenieros del MOPC, supervisó los trabajos realizados con el uso de varios camiones succionadores que lograron extraer una considerable cantidad de agua estancada en la vía.

El director de Espacios Públicos explicó que esta intervención responde a instrucciones precisas del alcalde municipal, Dio Astacio, quien ha dispuesto acciones inmediatas para atender las comunidades más afectadas por las recientes lluvias.

“Nos hemos trasladado aquí por disposición directa de nuestro alcalde Dio Astacio, para responder al llamado de los moradores y dar una solución efectiva. Este operativo es solo el inicio de un plan integral que contempla la limpieza y construcción de nuevos imbornales para evitar que este problema se repita”, expresó el funcionario.

De su lado, el regidor Antonio Feliz valoró positivamente la rápida respuesta de las autoridades municipales y del Ministerio de Obras Públicas, señalando que cada vez que llueve la zona se convierte en “un verdadero dolor de cabeza” para los residentes.

“Hoy los vecinos sienten un gran alivio. Ver a Obras Públicas y al Ayuntamiento trabajando juntos para resolver esta situación nos devuelve la esperanza de que Cancino Adentro finalmente tendrá una solución definitiva”, manifestó el edil.

El operativo se enmarca dentro del plan preventivo que ejecuta el Ayuntamiento de Santo Domingo Este para garantizar el bienestar ciudadano ante los efectos de la tormenta Melissa y las lluvias que han impactado la región.

Con estas acciones conjuntas, el ASDE y el MOPC reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para mejorar la calidad de vida de los munícipes y garantizar entornos más seguros y saludables.