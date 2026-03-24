Fuente Externa

Santo Domingo.– La Cámara de Diputados de la República Dominicana será anfitriona de la reunión del Foro de Presidentes de Parlamentos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (FOPREL), un importante espacio de diálogo regional que reúne a los principales líderes legislativos del área.

En el marco de este encuentro, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, asumirá la presidencia pro tempore del organismo, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, Alfredo Pacheco, asumirá la vicepresidencia.

El encuentro se celebrará el próximo miércoles 25 de marzo, a las 10:00 de la mañana, en el Salón de la Asamblea del Congreso Nacional, consolidando a la República Dominicana como un punto de convergencia para el fortalecimiento del diálogo parlamentario y la cooperación regional.

Durante la jornada se abordarán temas de alta relevancia para la región, entre ellos: la inteligencia artificial aplicada a la justicia y la seguridad, la seguridad alimentaria y nutricional, el combate al crimen organizado y la corrupción, la cooperación internacional, el impacto de las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, así como el fortalecimiento institucional del foro parlamentario y las acciones de diplomacia parlamentaria.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó que “este encuentro reafirma el compromiso de la República Dominicana con la integración regional y el fortalecimiento de los parlamentos como pilares de la democracia, promoviendo soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentan nuestros países”.

Con esta reunión, la Cámara de Diputados reafirma su compromiso con la promoción de iniciativas que impulsen la integración, el desarrollo institucional y el intercambio de buenas prácticas legislativas entre los países miembros del FOPREL.