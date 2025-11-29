Por Ramón Peralta

Santo Domingo Este, jueves 24.11.205.-El cantautor dominicano, Manuel Jiménez, lanzó su nueva producción “He vuelto por ti”, una compilación de nueve temas donde envuelve lo romántico, lo social y lo vivencial.

Luego de varios años en pausa, Jiménez decide volver a su esencia musical, esta vez con variados ritmos, con los que busca seguir abriéndose espacio en una amplia franja de público.

“He vuelto por ti” es de contenido muy variado, “como igualmente es variada su propuesta rítmica y musical. Es también la paga de algunas deudas que, como compositor, debía pagar. Así que cuento tanto la infancia, como los años maduros, que inevitablemente fructifican”, dijo el artista durante un encuentro con representantes de la prensa y del arte.

En la producción, que le llevó varios meses de trabajo, Manuel Jiménez le hace un merecido homenaje a la guitarra, instrumento con el que se identifica y del que hace uso en la mayoría de sus interpretaciones y en la que se inspira para dale título a este nuevo producto.

El público amante de la buena música podrá encontrar este contenido en las tiendas virtuales especializadas en contenido de entretenimiento. “Tengo confianza en lo que estamos entregando y espero que nuestro público lo disfrute a plenitud”, expresó Jiménez.

Más de Manuel Jiménez

Además de cantante y compositor Manuel Jiménez es abogado y político, llegando a ocupar importantes funciones en las esferas públicas, en el ámbito legislativo y municipal.

Ha sido galardonado en distintas ocasiones con el Premio Casandra (ahora Soberano) al “mejor cantante” y “autor del año”.

Sus piezas musicales han sido interpretadas por artistas de renombre como Miriam Cruz, Maridalia Hernández, Wilfrido Vargas, Gilberto Santa Rosa, Los Hermanos Rosario, Guadalupe Pineda, Julio Iglesias y otros importantes intérpretes de distintos géneros nacionales e internacionales.