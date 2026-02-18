Captura a estafador con oficina en el edificio del CDP confirma denuncias de dirigente de su reincidencia

Por Olivo De Leon

La condena por estafa electrónica, a cinco años de prisión, y apresamiento de Marvin Joel Soriano Robles, quien se impuso con malas artes para retornar a ocupar una parte del edificio del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), confirma las denuncias formuladas reiteradamente por Olivo De León, ex presidente del CDP y del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), de que se trata de un delincuente reincidente en este tipo de delitos.

La Procuraduría General de la República publicó, en su página, que capturó a Soriano Robles, quien era buscado, por tener en su contra una condena definitiva, de la Suprema Corte de Justicia, por estafar a varias personas a través de la empresa Procrédito.

Pese a que la sentencia condenatoria contra Soriano Robles es de octubre de 2019 y ratificada en la Corte de Apelación en agosto de 2021, no obstante haber sido condenado anteriormente a seis años de prisión, a pesar de que fue acusado y estuvo en prisión por encabezar una banda que se dedicaba a falsificar visas a Estados Unidos y otros países, pese a las decenas de denuncias en su contra por estafa y falsificación de documentos, a los embargos irregulares que ejecutó despojando a numerosas personas de sus bienes, las autoridades le otorgaron la Fuerza Pública, y un juez le acompañó para reinstalarse en el edificio del CDP, en septiembre de 2025.

Una vez que ocupó la mitad del edificio del CDP, que, pese a su trayectoria delincuencial, Aurelio Henríquez le alquiló en 2013, por sólo RD$100,000.00 mensuales y sin pagar los depósitos, Soriano Robles sometió al gremio profesional y a Olivo De León, al pago de RD$250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos) por supuestos daños, perjuicios y lucro cesante, a pesar de ser él quien sigue deudor, pues no saldó RD$700,000.00 que establece la sentencia del juzgado de paz que le permitió retornar al edificio de la institución, y tampoco ha pagado RD$1,585,000.00 que por concepto de alquiler, consumo de energía eléctrica, agua, recogida de basura, uso de salones y otros servicios de los que dispuso durante un año.

Desde el año 2014, De León denunciaba las fechorías de Soriano Robles, entre las que figuran: el no pago de la deuda al CDP; el asalto al edificio, acompañado de “tigres” que saltaron la verja y agredieron a los periodistas Sofía Susaña, Nelson Gutiérrez, César Castillo y Miguel Aponte, quienes trataron de impedir el asalto; sus amenazas de muerte contra varios periodistas y contra el entonces presidente del CDP, Olivo De León, a quien Soriano sometió a la justicia, junto al CDP, ante ocho tribunales diferentes con el mismo expediente, lo que le costó, en ese momento año y medio de luchas judiciales.

Poco tiempo después de haber sido obligado a salir del edificio del CDP, el 2 de mayo del 2014, la Policía Nacional informó que desarticuló una banda criminal, encabezada por Marvin Joel Soriano Robles, a quien apresó junto a otros 8 integrantes, quienes se dedicaban a falsificar visas para viajar a Estado Unidos y varios países de Europa y venderlas a precio que oscilaban entre RD$70,000 y RD$120,000.00, y a quienes les ocupó 71 pasaportes dominicanos y una gran cantidad de documentos y sellos gomígrafos.

Una investigación realizada, en ese momento, por el periodista Rafael G. Santana, reflejó que “éste figura entre un grupo de 49 personas señaladas por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Santo Domingo, como falsificador de visas.”

En el año 2009, Soriano Robles fue condenado a seis años de prisión por estafa y falsificación de documentos y tras purgar más de tres años, salió en libertad condicional.

Otra forma de estafa era la que ejercía mientras operaba la denominada “Escuela Turística del Caribe”, en la que graduaba técnicos en periodismo en seis meses, impartiendo clases dos veces por semana, cuando una persona tiene que pasar por lo menos cuatro años estudiando en una universidad para graduarse en esa profesión.

En el año 2024, Soriano Robles permaneció unos siete meses en la cárcel, tras las autoridades acoger decenas de denuncias por estafa en su contra, a través de la empresa Procrédito, y al salir empezó a revivir una sentencia, con diez años de emitida que había logrado contra el CDP y Olivo De León, de las ocho que sometió.

Aunque la sentencia fue apelada, la notificación no llegó al CDP en el tiempo hábil para casarla, lo que le permitió retornar al edificio, sin haber cumplido con una condicionalidad de la misma que consiste en pagar RD$700,000.00 al CDP.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia de la Corte de Apelación y de primera instancia, de los años 2019 y 2021, de cinco años de prisión por falsificación de documentos y estafa contra Marvin Soriano Robles, por lo que la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) lo presentó ante el Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, para que cumpla la pena, además de una multa.

Soriano Robles fue declarado culpable de violar las disposiciones de los artículos 150, 151 y 405 del Código Penal dominicano, que sancionan los delitos de uso de documentos falsos en escritura privada y estafa.

Fue condenado junto a Roxanna Milagros Villeta Gómez, quienes, a través de su empresa Procrédito, promocionada como un buró de crédito, estafó a decenas de personas a las que prometían “limpiar” sus expedientes crediticios en el sistema financiero.

La acusación señala que la estructura delictiva hacía que las víctimas firmaran contratos digitales, mediante los cuales los estafados se convertían en deudores de la empresa, la cual luego le realizaba embargos irregulares y, en muchos, casos les falsificaban las firmas a las víctimas.

Asimismo, el expediente hace constar que el procesado atraía a sus víctimas a través de un anuncio en las redes sociales, con un enlace para contactar a la empresa Procrédito. Una vez los usuarios daban clic en el enlace, recibían un mensaje para que escribieran por WhatsApp.