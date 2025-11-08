Captura a “La Bolanta”, presunto autor de tiroteo que dejó seis personas heridas en fiesta clandestina en Hainamosa*

Fuente externa

La Policía Nacional informa la captura de Hancer Manuel Lantigua Pérez (a) “La Bolanta” y/o “El Gatillero”, señalado como el presunto autor de un tiroteo que dejó seis personas heridas durante un conflicto social ocurrido en una fiesta clandestina (conocida como teteo) en el sector Los Pinos de Hainamosa, municipio Santo Domingo Este, la noche del miércoles 23 de octubre.

De acuerdo con el informe policial, Lantigua Pérez habría disparado con un arma de fuego que portaba de manera ilegal, tras originarse una acalorada discusión entre varios asistentes al evento, el cual se desarrollaba en plena vía pública mientras caían fuertes lluvias provocadas por la tormenta Melissa.

Fue apresado en atención a la orden de arresto No. 530-2025-EMES-02685.

Al momento de su detención, se le ocupó una pistola marca Glock 19, calibre 9 mm, numeración YR869.

Como resultado del tiroteo, resultaron heridos Rosa Arelis Tejada Tavárez (40 años), Amanda María Peña Carvajal (28), Perla Maciel Calderón Ramírez (24), Jesús Manuel Gómez López (27), Sixto Lorenzo Batista Espinal (a) “Tuti” (38) y Ricauy Lebrón Montero (38), quienes presentan impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

En la escena fueron recolectados seis casquillos calibre 9 milímetros y dos proyectiles, los cuales fueron enviados al Departamento de la Policía Científica para su análisis y comparación balística.

La Dirección Central de Investigación (DICRIM), bajo la coordinación del Ministerio Público, continúa profundizando las pesquisas para establecer con precisión las circunstancias del hecho y determinar la posible participación de otros implicados.