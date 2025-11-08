PN detiene a varias personas con relación a la agresión a tiros contra agentes policiales en Los Girasoles, Santo Domingo Oeste*

Fuente externa

La Policía Nacional informa que ha detenido a varias personas para fines de investigación, con relación al incidente en el cual un grupo de individuos atacó a tiros a una patrulla policial en el sector Los Girasoles, del municipio Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos guardan relación con el alquiler del vehículo marca Toyota 4Runner, color blanco, placa G448566, utilizado por los cinco delincuentes que perpetraron la agresión.

La institución del orden reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, al tiempo que mantiene activa la localización de los responsables directos del hecho, quienes ya han sido plenamente identificados por las autoridades competentes.

La Policía Nacional exhorta a los autores de este ataque a entregarse por la vía que consideren pertinente, ya sea a través de sus representantes legales, familiares o autoridades eclesiásticas, para responder ante la justicia y evitar consecuencias mayores.

La institución reafirma que no descansará hasta garantizar la captura de todos los implicados y llevarlos ante los tribunales correspondientes, en cumplimiento de su deber de proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.