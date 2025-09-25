CARD celebra con gran éxito la Audiencia Abierta sobre el Nuevo Código Penal comparado entre Colombia y República Dominicana

Fuente externa

Santo Domingo, República Dominicana -. Con una masiva participación y un ambiente de alto nivel académico, concluyó con gran éxito la conferencia internacional “Visión Comparada: Nuevo Código Penal (Colombia – República Dominicana)”, celebrada el pasado martes 23 de septiembre de 2025 en modalidad virtual y con acceso libre para toda la ciudadanía.

La actividad, organizada en conjunto por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la Fundación Latinoamericana de Derecho y Economía (FLADE), la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (CORJUSTICIA) y la Fundación Torreón, reunió a destacados juristas y académicos de ambos países en un análisis profundo sobre la Ley 74-25 del nuevo Código Penal dominicano y las reformas penales implementadas en Colombia.

El evento contó con la participación de renombrados especialistas en derecho penal, quienes abordaron de manera comparativa los alcances, retos y repercusiones del nuevo marco legal, bajo la moderación del abogado constitucionalista Smerly Rodríguez, Trajano Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y presidente de la FJT., el magistrado. Hermes Darío Lara Acuña, Marino Feliz, la Dra. Yngrid Hidalgo Martínez, el Dr. Daniel Largacha, Francisco Manzano y Francisco Rodríguez Ministerio Público de carrera.

Durante su intervención, el Dr. Trajano Potentini destacó la relevancia del encuentro como un espacio de construcción académica y de reflexión crítica, tras afirmar que la comparación de modelos penales nos permite identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en nuestros sistemas de justicia. Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano, resulta indispensable abrir estas discusiones para garantizar la transparencia, la constitucionalidad y la protección de los derechos fundamentales.

Potentini, también en su calidad de presidente del CARD, reafirmó además el compromiso de la institución con la formación continua de los profesionales del derecho y la promoción de debates que fortalezcan la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.

El evento alcanzó una notable audiencia tanto en la plataforma Zoom como en la transmisión en vivo realizada a través de El Veedor Digital, redes sociales y canales institucionales, lo que permitió que estudiantes, abogados, académicos y ciudadanos de distintos países pudieran integrarse al debate. La modalidad virtual facilitó la interacción abierta del público con los panelistas, consolidando el encuentro como un referente en el análisis jurídico comparado en América Latina.

La discusión comparativa sobre el nuevo Código Penal se convierte en una herramienta esencial para juristas y legisladores, en la medida en que brinda luces sobre los retos de la tipificación de delitos, la proporcionalidad de las sanciones, la prevención del crimen y el fortalecimiento de la justicia penal. Este foro internacional sienta un precedente para futuros espacios de cooperación y reflexión académica, reafirmando el liderazgo del Colegio de Abogados de la República Dominicana y la Fundación Justicia y Transparencia en la promoción de la cultura jurídica regional.