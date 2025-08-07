Fuente Externa

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía iluminó al Ensanche Luperón con la entrega de 480 luminarias LED instaladas en 43 calles, dotando al sector de mayor seguridad.

Mejía destacó la gran importancia del programa Sectores Iluminados Más Seguros, por el cual ha recibido cientos de testimonios de moradores agradecidos, que narran cómo las luminarias les han devuelto la oportunidad de transitar las calles de sus sectores durante la noche, sintiéndose seguros.

“Inmediatamente tú iluminas un sector, le estás permitiendo a la gente: primero, más seguridad; segundo, poder convivir en armonía entre los vecinos con más tiempo en el espacio público”, puntualizó.

Al describir el gran amor que siente por servir a los demás, Carolina reconfirmó su compromiso, abrazando el servicio como proyecto de vida por el bien de los dominicanos.

“Aquí en el Ensanche Luperón, le decimos al país que lo transformamos porque trabajamos de la mano”, indicó, entre aplausos de los moradores.

Al hacer uso de la palabra, el regidor Junior “Nuno” Castillo agradeció a los comunitarios el gran espaldarazo que le dieron a la actual gestión municipal.

“En el Ensanche Luperón en cinco años se siente la transformación”, apuntó, en referencia a los logros tanto de la Alcaldía del Distrito Nacional como a los del Gobierno Enel sector.

En ese sentido, Nuno recordó la recuperación del Club de Leones, remozamiento en el estadio Pepe Lucas, el asfaltado completo de las calles, la recuperación de la escuela Haití y la construcción del CAID. De igual forma, precisó que actualmente se ejecuta la reconstrucción del Bulevar Pedro Livio Cedeño.

La presidenta de la Junta de Vecinos En la Unión Está la Fuerza, Esther Montero, agradeció a Carolina por manifestar tanto cariño para con ese sector, a través de su arduo trabajo. “Gracias a Dios pudiste iluminar nuestro sector, así como tu cara hermosa que ilumina la alcaldía, muchísimas gracias, un honor tenerte en el Ensanche Luperón”.

La colocación de luminarias fue ejecutada por la Dirección de Infraestructura Urbana de la Alcaldía del Distrito Nacional, en coordinación con Nuno y el liderazgo comunitario que externó la solicitud y detalló los puntos que más ameritaban la colocación de las luces.

El cabildo construyó este año nuevas aceras en el Luperón, donde, además, en conjunto con el Concejo de Regidores, plantó arboles con las aceras de las calles Yolanda Guzmán, 31 y 33 Este.

Sectores Iluminados Más Seguros es un programa a través del cual la Alcaldía del Distrito Nacional ha estado colocando en 23 sectores y 11 avenidas, 10 mil luminarias y 200 cámaras de videovigilancia monitoreadas por el Sistema 9-1-1.

Anteriormente, Carolina Mejía entregó las lámparas LED en La Castellana, Urbanización Fernández, Evaristo Morales, Serrallés, Naco, Bella Vista, Ensanche Quisqueya, El Millón, Rosmil y en la avenida Cayetano Germosén.