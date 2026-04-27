Regidora Aileen Decamps valora discurso del alcalde y destaca avances en gestión municipal

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este .La regidora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Aileen Decamps, valoró como positivo el discurso de rendición de cuentas del alcalde Dio Astacio, destacando que inició su intervención abordando temas financieros clave para el desarrollo del municipio.

Decamps destacó la importancia de priorizar el presupuesto municipal, señalando que este ha mostrado eficiencia frente a las crecientes demandas de un territorio en constante expansión. En ese sentido, subrayó el incremento de un 20 % en los ingresos propios, que pasaron de aproximadamente 45 millones de pesos a 67 millones, lo que calificó como un crecimiento favorable, logrado sin modificaciones en los arbitrios.

En cuanto a obras, indicó que uno de los pilares de la actual gestión ha sido la intervención del sistema de drenaje pluvial, con trabajos en sectores como Maquiteria, Barrio Marrosa, Cachón de las Rubias, Vista del Este y Mendoza. Explicó que estas acciones responden a la necesidad de modernizar un sistema antiguo en una ciudad cada vez más impermeabilizada, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones que afectan a numerosas familias.

Asimismo, resaltó el rescate del presupuesto participativo durante el primer año de gestión, en coordinación con el Consejo de Regidores. Según detalló, se ejecutaron 72 obras inicialmente y para el segundo año ya se proyectan 100, con una inversión de 300 millones de pesos. De estas, el 95 % ha sido finalizado, destacándose que el 58 % corresponde a obras de drenaje pluvial.

La regidora también valoró la participación ciudadana, indicando que más de 1,000 asambleas comunitarias permitieron identificar alrededor de 3,500 necesidades, con la participación de más de 51,000 personas. En ese contexto, mencionó la solicitud de 500 millones de pesos adicionales al presidente Luis Abinader para ampliar la capacidad de respuesta del municipio.

En materia social, destacó el programa PROA, enfocado en la formación de jóvenes en áreas como inglés, arte y música, con más de 2,000 graduados y 3,000 inscritos actualmente. También hizo énfasis en la inversión del 5 % del presupuesto en salud, género y educación.

Entre otros logros, mencionó la intervención de más de 240 parques, la recuperación de 85 espacios públicos, la mejora de más de 20 canchas y la instalación y reparación de alumbrado público, con 500 lámparas nuevas y más de 2,000 reparadas.

En cuanto a servicios públicos, señaló avances en limpieza urbana, destacando la recolección de más de 400,000 toneladas de residuos mediante la implementación de contenedores y trimotores, lo que ha evitado que más de 100,000 toneladas lleguen al río Ozama.

Finalmente, Decamps afirmó que, aunque valora positivamente la gestión, continuará ejerciendo su rol de fiscalización desde el Consejo de Regidores. “Tenemos una visión de mejora continua y de fortalecimiento institucional”, expresó, al tiempo que reiteró su compromiso con la transparencia y el seguimiento a la ejecución municipal.