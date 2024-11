Carta pública al alcalde  de Santo Domingo Este Dío Astacio

Por Ramón Peralta Reyes

Distinguido alcalde Dío Astacio,

Le escribo esta carta pública para expresarle lo siguiente:

Cuando vi un video en inglés titulado The Dominican Republic you’ve never seen before!!, que ya cuenta con 1.2 millones de visitas y es de la famosa youtuber Malina Angélica, en el que, a partir del minuto 13, ella llega al bar de Chencha, elogiando y recomendando este lugar como un sitio de recreación y sana diversión, sentí una gran satisfacción al ver a nuestro municipio brillando a nivel internacional de manera positiva. Ante este acontecimiento, decidí investigar el impacto de Chencha a nivel global, por lo que llamé a mi amiga Isaura, quien vive en Newark, Nueva Jersey. Ella me comentó que muchos de sus amigos en esa ciudad han visitado el bar de Chencha, y que, cuando regrese a la República Dominicana, lo primero que hará será visitar ese lugar para aprender a bailar son y celebrar sus 40 años de vida en la tierra que la vio nacer.

Consultando con el señor Bernardo Ayala, supe 30 millones de personas a nivel mundial han visto las actividades de Chenchas a través de las redes sociales, igualmente me informó que, al finalizar la pasada administración, estaban en conversaciones avanzadas con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UASD, cuyos estudiantes de arquitectura se encontraban en fase avanzada del diseño de un techo móvil. Además, se tenía proyectado instalar dos pantallas gigantes, tres murales y crear un canal en YouTube para transmitir Chencha en vivo para los viernes a todos los dominicanos ubicados en el cualquier lugar del planeta disfruten de ese emblemático lugar. También se planeaba la firma de un acuerdo en Juan Dolió y Punta Cana para traer tres autobuses de turistas los viernes. Todo esto se realizaría con un presupuesto de 32 millones de pesos, que el ayuntamiento no tendría que financiar, ya que estaba incluido en un proyecto de mecenazgo con el Ministerio de Cultura.

Menciono esto porque, al verlo en un video bailando en Chencha, sentí la esperanza y la satisfacción de que en Santo Domingo Este se logre materializar la continuidad del Estado. Lo más importante para el desarrollo de un país es la continuidad y la preservación de las obras realizadas por administraciones anteriores, ya que esa continuidad mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio y encamina a la ciudad hacia el progreso.

Distinguido alcalde, como ciudadano de este municipio, le pido que, además de las obras que pueda realizar con su sello personal, dé continuidad a las que quedaron inconclusas con más de un 80% de avance, como el refugio de animales y el proyecto turístico conocido como el Cachón de la Rubia y otras de similar importancia. Cada día que pasa, los avances en dichas obras pueden retroceder sino se atienden. De igual manera, le solicito que asuma como una tradición que, cada 20 de diciembre, se reconozca en Santo Domingo Este a los dominicanos en el exterior, y que el boulevard en honor a ellos se siga cuidando y dándole el esplendor que merecen los dominicanos que han puesto en alto nuestra bandera tricolor en tierras extranjeras.

Es importante también fortalecer y promover la Oficina de Asistencia a los Dominicanos en el Exterior, inaugurada el 20 de diciembre de 2023. Asimismo, la alcaldía debería asumir el compromiso de convertir el Monumento a la Biblia y la Ermita del Rosario en parte de una ruta turística, siendo la primera construida por la pasada gestión y la otra remozada y relanzada también por esa misma administración. De igual forma, es primordial promover el Paseo de la Historia como una obra de carácter internacional que unifique a los héroes de países hermanos con la República Dominicana.

Finalmente, le sugiero reforzar el hermanamiento con San Juan, Puerto Rico, una ciudad que ha acogido a tantos dominicanos, así como continuar ampliando los lazos de hermandad con la ciudad hermana de Lawrence, Massachusetts, la cual tiene una población tan mayoritariamente dominicana que nos sentimos como en nuestro propio país. De igual manera debemos cuidar nuestro lazo de hermanamiento con Changsha, ciudad de China, la segunda economía mundial.

El mayor legado de un estadista al frente de una ciudad o un país es la humildad y la capacidad de darle continuidad al Estado, porque ningún país o ciudad se desarrolla con un solo gobierno, ni en un periodo aislado. Lo que hace grande a una nación es que cada gobernador le dé continuidad al pacto social durante generaciones.

El éxito de su gestión dependerá del tiempo que dedique a terminar las obras que se iniciaron y preservar las que ya se han realizado. El fracaso siempre estará asociado al tiempo que se pierda lanzando piedras hacia atrás.

Atentamente,

Ramón Peralta Reyes

Munícipe de Santo Domingo Este