Celebrarán este domingo 31 de agosto gran final fútbol infantil masculino Juegos San Vicente

Por Tony Reyes

La gran final de la disciplina del fútbol infantil masculino será realizada este domingo 31 de agosto con la participación de las cuatro zonas de los tradicionales juegos deportivos San Vicente.

La actividad está programada para las tres de la tarde en el play Juan Alberto Espinola según anunció la coordinadora general de la disciplina del fútbol la prestigiosa propulsora Sabina Hidalgo de Santos.

Hidalgo destacó que en la gran final a muerte súbita participarán los equipos de las zonas Jackeline Estévez, Sixto Paulino, Manuel Emilio López y Pedro Emilio Reyes.

Explicó que los equipos ganadores avanzan a la gran final por el título de campeón del fútbol infantil de los exitosos juegos deportivos San Vicente.,

Resaltó que las competencias tuvieron que ser trasladada al play de la liga Juan Arias del sector Juan Alberto Espinola ya que en la actualidad numerosos obreros trabajan en la reconstrucción de la pista y el campo de fútbol del complejo deportivo Juan Pablo Duarte.

“En la actualidad se realiza una millonaria remodelación de la pista de atletismo y el campo de fútbol para la celebración de los juegos deportivos nacionales escolares San Francisco 2025 por lo que tuvimos que programar la gran final a otra instalación deportiva” , aseveró.

Informó que previo a la celebración de los primeros dos partidos de la gran final del fútbol masculino se realizará un minuto de aplauso en la memoria de la madre del director de INEFI comunicador Alberto Rodríguez Mella.

“El comité organizador y los equipos participantes se une al dolor que embarga la familia deportiva nacional por la muerte a destiempo de doña Lidia Mella” añadió Hidalgo.