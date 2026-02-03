Cerca de dos millones de personas serán beneficiadas con entrada este mes de Acueducto Barrera de Salinidad

El director de la CAASD anuncia ampliación y remodelación de esta planta potabilizadora, que entrará en fase de prueba en las próximas semanas, constituirá un hecho sin precedentes en la historia de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, al producir diariamente más de 136 millones de galones de agua potable.

Fuente externa

Santo Domingo. – Durante una visita de supervisión a los trabajos de ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad y Trasvase a Santo Domingo Norte, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, afirmó que antes del Día de la Independencia Nacional cerca de dos millones de personas residentes en Santo Domingo Este y Norte empezarán a recibir un servicio de agua potable más eficiente, con la puesta en funcionamiento de ese acueducto.

Suberví informó que el avance de los trabajos supera el 80 por ciento, y que en los próximos días se realizarán las pruebas correspondientes a los sistemas de bombeo, la línea de conducción, los depósitos reguladores, la infraestructura del módulo de tratamiento, la estructura metálica y el sistema de electrificación.

El director de la CAASD destacó que se están dando los toques finales a esta importante obra del gobierno del presidente Luis Abinader, la cual beneficiará a todo Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte al aportar 45 millones de galones diarios adicionales, lo que representa un incremento de un 33 % con respecto al suministro actual.

El ingeniero Fellito Suberví dijo que el proyecto contempla aumentar la capacidad de producción del acueducto hasta seis metros cúbicos por segundo, lo que representaría 136 mil 946 millones de galones diarios que se distribuirán entre los residentes y establecimientos industriales de los municipios Este y Norte de la provincia Santo Domingo.

“Cuando el presidente Luis Abinader ponga en funcionamiento esta obra mejorará la calidad de vida de los residentes en estos municipios, quienes, con el fortalecimiento y modernización de la infraestructura hídrica, disfrutarán de un acceso seguro y sostenible a este recurso tan vital”, manifestó Fellito Suberví.

Así mismo, el director de la CAASD realizó visitas de supervisión en la planta de rebombeo El Tamarindo, y varios puntos de conexión, empalmes, vaciados e instalación de nuevas tuberías, en el municipio Santo Domingo Este.