China expresa su apoyo a Brasil ante el «acoso» arancelario de EE.UU.

RT

China expresó su respaldo a Brasil ante la entrada en vigor del paquete arancelario del 50 % decretado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según informa G1, en una conversación telefónica con Celso Amorim, asesor especial de la Presidencia brasileña, el canciller chino Wang Yi manifestó su apoyo al país sudamericano y criticó lo que describió como un «comportamiento intimidatorio» por parte de Washington.

Además, en un comunicado emitido por Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, se subrayó que Pekín «apoya firmemente a Brasil en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional, y se opone a la injerencia externa injustificada en sus asuntos internos».

Derechos e intereses

Asimismo, el Gobierno chino reiteró su respaldo a Brasil «en la defensa de sus derechos e intereses de desarrollo, y en la resistencia al acoso ejercido mediante la imposición de medidas arancelarias».

Pekín enfatizó que promueve el «fortalecimiento de la solidaridad y la cooperación entre los países del Sur Global a través del mecanismo BRICS», así como «la solidaridad y la autosuficiencia entre los países en desarrollo».

Asimismo, añadió que el gigante asiático está dispuesto «a trabajar con Brasil para profundizar la cooperación bilateral y compensar eficazmente diversas incertidumbres externas con la estabilidad y la complementariedad de la cooperación bilateral».

La Embajada china en Brasil reforzó el mensaje con una publicación en la red social X en la que escribió: «La unión hace la fuerza».