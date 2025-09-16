Choferes de Los Alcarrizos denuncian alcalde Junior Santos pretende apoderarse de rutas alimentadoras

Por Amaurys Florenzan

José Castillo, vocero de las Rutas 23, 27-A, 27-6A, Asochomerca y Asochocapro, filial a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) denunció este martes que el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos pretende apropiarse de las rutas alimentadoras que por derechos adquiridos les corresponde.

Castillo, durante una asamblea sindical, aseveró que la trama del alcalde de Los Alcarrizos en contra del sector transporte, a través de un desplazamiento de los hombres y mujeres que por más de 40 años han mantenido el servicio de transporte público.

El dirigente sindical recordó que el 39 por ciento de los transportistas de Los Alcarrizos lo apoyaron para que volviera como funcionario municipal, sin embargo, se le ha olvidado ese respaldo recibido.

“Junior Santos nos quiere dar un golpe contundente, queriéndose apoderar de las rutas alimentadoras, las cuales les pertenecen a los choferes que por más de cuatro décadas ofrecen el servicio en el municipio de Los Alcarrizos y zonas aledañas”, sostuvo

El secretario general de la ruta 23, señaló que las rutas alimentadoras que llevarán los usuarios de Los Alcarrizos a las estaciones del Metro y Teleférico de Santo Domingo, son método de trabajo de decenas de choferes para llevar el sustento a sus familias.

No obstante, José Castillo advirtió que los transportistas de las rutas antes mencionadas, van a echar el pleito y van a batallar hasta la última consecuencia: “No es verdad que el alcalde Junior Santos no van a sacar a nosotros de un espacio de trabajo donde sustentamos a nuestras familias, pagamos los estudios de nuestros hijos”.

El dirigente conferir manifestó que el alcalde Junior Santos desconoce los sacrificios y las deudas que tienen los choferes, por lo que reiteró que el pleito lo van echar en el terreno que sea, ya que no van a permitir ser desplazado de las rutas alimentadoras de Los Alcarrizos.