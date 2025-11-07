“City Center: el proyecto que nadie aprobó. pregunta Luis Flores.”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– El regidor Luis Flores, de la Fuerza del Pueblo, armó ayer un terremoto en la Sala Capitular antes de iniciar la Sesión Ordinaria, cuando pidió que lo escucharan bien: tanto a sus colegas regidores como a los representantes del alcalde.

Flores inició revelando que un amigo le comentó que ya se está anunciando el primer picazo de una obra “de vital importancia” para Santo Domingo Este. Y dejó claro que está totalmente de acuerdo con el desarrollo del municipio.

Pero lo que le “huele raro” es lo siguiente:

La obra se llama City Center, y será –según los anuncios– en la avenida Las Américas con Charles de Gaulle.

Entonces lanzó la primera bomba:

“Yo quiero saber cuándo fue que aquí se aprobó ese uso de suelo… porque yo no falto al Ayuntamiento, y si no estaba presente, quizá me quedé por un pasillo, pero yo no recuerdo haber visto eso por ningún sitio.”

Flores le preguntó directamente al presidente de la Sala, Miguel Fortuna, si había recibido algún expediente.

La respuesta: No.

Luego interrogó al presidente de la Comisión correspondiente.

La misma respuesta: “Aquí no llegó nada.”

Y ahí el regidor dijo lo que muchos estaban pensando:

“Esto tiene un trasfondo más profundo… porque una obra de esa magnitud, que va a impactar como las que hemos visto en la Duarte, no pasa así porque sí.”

Formalmente, el Concejo de Regidores no tiene ninguna información de la obra.

No sabe qué se va a construir, no tiene uso de suelo, no ha recibido comunicación oficial del Planeamiento Urbano…

Nada.

Pero lo más escandaloso es esto:

Ya se está anunciando el primer picazo.

Y el Concejo, que es quien aprueba el uso de suelo, lo desconoce totalmente.

Flores advirtió algo aún más grave:

“Van a poner al Presidente de la República de mojiganga.”

Según denunció, el Presidente está invitado para el jueves 27 de noviembre a las 11 de la mañana, en la intersección de Las Américas con Charles de Gaulle, para dar un primer picazo de una obra que no tiene legalidad municipal.

Y remató:

“¿Desde cuándo un ciudadano tiene la potestad de invitar al Presidente donde no hay nada aprobado? Eso es un irrespeto a la figura del Presidente.”

El regidor llamó a sus colegas y a la administración que tiene comunicación con el mandatario a que no permitan que se use al Presidente para legitimar una ilegalidad.

Flores también reveló que en la zona vive una comunidad asustada, porque no sabe qué van a construir. La administración del Ayuntamiento lo sabe.

Incluso, los residentes buscaron un ambientalista que los represente y se han reunido con los regidores pidiendo explicaciones, porque la obra tendría un impacto ambiental, vial, comercial y social “de todas las modalidades”.

El regidor contó que solicitó información al secretario general, Jesús Colón, sobre si se había otorgado algún permiso administrativo.

La respuesta de Colón fue precisa.

“Todavía no se ha otorgado ningún permiso.”

Flores agregó:

“Cuando es un infeliz que pega tres blocks para cerrar un callejón, ahí mismo llega una patrulla y le tumban todo. Pero en ese solar, si fuera un infeliz, ya lo hubieran trancado.”

Además, moradores de la zona informaron que tienen programado realizar un piquete el mismo día del supuesto primer picazo, en protesta por la falta de información y la incertidumbre sobre lo que se construirá en ese terreno.

“Creo que no hay por qué hacer pasar ese mal gusto al Presidente”, insistió Flores.

