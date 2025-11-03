Ciudad de Lawrence se prepara para reelegir a Brian De Peña como alcalde

Por Joel Suero

Lawrence, Massachusetts. – Los residentes en la ciudad de Lawrence se encuentran listos para respaldar nuevamente el liderazgo del alcalde Brian A. DePeña, quien busca la reelección tras cuatro años de gestión marcados por un firme compromiso con el desarrollo económico, la seguridad pública y la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Durante su primer mandato, DePeña impulsó importantes obras de infraestructura, la modernización de espacios públicos y la implementación de programas sociales orientados a fortalecer la educación, el emprendimiento y la inclusión comunitaria. Su visión de una ciudad más moderna, ordenada y segura ha transformado la imagen de Lawrence ante los ojos de sus habitantes y visitantes.

El alcalde ha puesto un énfasis especial en el desarrollo económico y la atracción de inversionistas, creando un entorno favorable para los negocios locales y generando nuevas oportunidades de empleo.

Algunos sectores resaltan que, gracias a sus gestiones, empresas nacionales e internacionales han mostrado interés en establecerse en Lawrence, impulsando el progreso y la estabilidad financiera del municipio.

DePeña también ha logrado posicionar a Lawrence en el mapa mundial, recibiendo la visita de figuras clave del ámbito económico, social y cultural. Estas alianzas estratégicas han fortalecido los lazos de la ciudad con diferentes sectores globales, destacando a Lawrence como un modelo de crecimiento inclusivo y sostenido.

Su liderazgo ha tenido un impacto especial en la comunidad latina, que representa una parte esencial del tejido social de Lawrence. Como dominicano, Brian DePeña se ha convertido en un símbolo de orgullo y superación para miles de inmigrantes, inspirando a las nuevas generaciones a participar activamente en la construcción de una ciudad próspera y unida.

Con miras a las elecciones de este martes 4 de noviembre, el alcalde Brian DePeña llamó a todos los ciudadanos a salir a votar desde temprano, reafirmando su compromiso con el presente y el futuro de Lawrence.