Ciudad Juan Bosch contará con nuevas Unidades de Atención Primaria para atender su crecimiento poblacional

Santo Domingo, R.D. – Con el objetivo de fortalecer la cobertura sanitaria ante el crecimiento poblacional de Ciudad Juan Bosch, el viceministro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidencia y director del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora, anunció la disponibilidad de terrenos adicionales para la construcción de nuevas Unidades de Atención Primaria (UNAP) en esta ciudad modelo.

El anuncio se produjo durante un recorrido con el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), Doctor Edisson Féliz, quien visitó las instalaciones de salud de la comunidad atendiendo a un llamado del viceministro Curi. La jornada contó con la participación de representantes del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM) y del fideicomiso, quienes analizaron estrategias conjuntas para responder a las necesidades de los más de 15 mil familias que actualmente viven en el proyecto.

El doctor Féliz explicó que la inspección fue realizada por recomendación del director ejecutivo del SNS, Doctor Mario Lama, y destacó la calidad de los servicios ya disponibles. Señaló que Ciudad Juan Bosch dispone de dos UNAP en óptimas condiciones, con equipos modernos y personal capacitado, además de un hospital elevado a tercer nivel en la presente gestión, gracias a la incorporación de dos Unidades de Cuidados Intensivos, una para adultos y otra neonatal.

“Cuando aumentamos la cobertura de servicios, la población se beneficia enormemente. Las camas de cuidados intensivos son vitales porque atienden a pacientes en condiciones críticas. Nuestro compromiso es que los residentes de Ciudad Juan Bosch encuentren aquí todas las atenciones médicas necesarias, salvo casos muy especializados”, afirmó.

La comitiva también visitó el Centro de Rehabilitación, el cual opera con equipos modernos y personal especializado. Allí se discutieron las áreas de mejora y la necesidad de ampliar la red de servicios frente al ritmo acelerado de crecimiento de la comunidad.

El doctor Féliz valoró positivamente la organización, limpieza y seguridad de Ciudad Juan Bosch, al tiempo que felicitó al fideicomiso por mantener un entorno ordenado y favorable para la convivencia. “Ciudad Juan Bosch es un ejemplo de lo que un ser humano necesita para vivir tranquilo, en confort y con seguridad”, expresó.

Finalmente, el titular del SRSM reafirmó que trabajan de manera coordinada con el fideicomiso para garantizar que la población de Ciudad Juan Bosch cuente con servicios de salud oportunos, cercanos y de calidad.