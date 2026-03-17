Club Los Mina y Caminantes ganan en el TBS Santo Domingo 2026

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- El club Los Mina y Caminantes de Los Alcarrizos ganaron este domingo en la serie regular del X Torneo de Basket Superior de la Provincia Santo Domingo.

Sus victorias los llevan al primer lugar, Los Mina empata con Calero, ambos con 2-1 en el grupo A, y los Caminantes, en el B, igualándose 2-1 con Trenes de Santo Domingo Norte.

La jornada dominical se desarrolló en el polideportivo del club Ozama, en Santo Domingo Este, en el campeonato que está especialmente dedicado al presidente Luis Abinader.

Los Leñeros se valieron de la ofensiva del refuerzo vegano Jerry Flores, quien encestó 23 puntos para derrotar 93-86 al conjunto de Caobas City, de Santo Domingo Oeste.

Además de Flores, Bryan Luciano 17 puntos y seis rebotes, Willy Batista 16 y Yasuel Batista 12 unidades, y por los vencidos, Ezequiel Pérez un doble-doble de 28 tantos más 10 rebotes, Brayan Beato anotó 24 tantos con siete capturas, Kelvin Ramírez 12 y Yefri Brito tuvo 11.

Caminantes quitan invicto a Calero

Los Caminantes de Los Alcarrizos le quitaron el invicto al club Calero de Villa Duarte, luego de la victoria de este domingo, 86-82, con Luis Manuel López anotando 25 puntos.

Anderson Mirambeaux aportó 12 tantos con siete rebotes, Nargenis Ulloa 12 aportaciones y con 11 dígitos quedaron Jostin Rodríguez y Ronny Mateo, y en el revés, Ronald García 19 puntos, Anferni Acevedo 18, Jeison Rivera 16 y capturó seis balones, y Axel Goris 11.

En la justa compiten las franquicias Caminantes de Los Alcarrizos, vigentes campeones, los subcampeones Trenes de Santo Domingo Norte, Loros Calientes de Santo Domingo Este, Leñeros de Los Mina, Calero de Villa Duarte y Caobas City de Santo Domingo Oeste.

Ángel De la Cruz está a la cabeza del Comité Organizador del TBS Santo Domingo 2026, y de William Cabral Lugo (Nemeneme), presidente de la Asociación de Baloncesto de Santo Domingo (Abasado), y la dirección técnica la dirigen Ramón Ceballos y Maikel Rodríguez.

El torneo tiene el respaldo del Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, la empresa Seaboard “Energía Limpia” y de Fernando Geraldino, su gerente de Responsabilidad Social.