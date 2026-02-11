CODUE expresa preocupación por decisión judicial que amenaza el Parque Nacional Jaragua

Santo Domingo. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) manifiesta su profunda preocupación ante la reciente decisión emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua con fines de explotación turística.

Esta sentencia, calificada por el Pastor Feliciano Lacen Custodio como una amenaza directa al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, podría poner en riesgo los compromisos adquiridos por la República Dominicana ante organismos internacionales, incluyendo la UNESCO.

Lacen Custodio respalda la postura del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional para anular esta sentencia, argumentando que la misma vulnera el marco jurídico nacional.

“El uso de un amparo de cumplimiento para alterar los límites de un área protegida es inaceptable y desconoce el ordenamiento jurídico de nuestro país”, afirmó el Pastor Lacen Custodio.

El representante de CODUE, sostuvo que el Parque Nacional Jaragua es un pilar esencial dentro de la primera reserva de biósfera del país, reconocido internacionalmente por su contribución a la seguridad hídrica, la estabilidad climática y la salud de las comunidades.

Dijo que este espacio natural no solo representa un patrimonio con valor universal, sino que también fortalece la resiliencia frente a los desafíos ambientales.

Cualquier intento de alterar los límites del Parque Nacional Jaragua compromete no solo la riqueza ecológica de la nación, sino también la credibilidad del país en el cumplimiento de sus compromisos internacionales de conservación. CODUE hace un llamado a las autoridades competentes para que se reconsidere esta decisión y se priorice la protección de nuestros recursos naturales.