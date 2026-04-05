COE reporta 64 accidentes, 7 fallecidos y más de 9 mil asistencias durante operativo

Por Cinthia Polanco

El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez García, informó que durante el más reciente boletín del operativo preventivo se han registrado 64 accidentes de tránsito, con un saldo de 5 personas fallecidas por esta causa y 80 afectados.

A estas cifras se suman 2 muertes por asfixia por inmersión, elevando a 7 el total de defunciones en lo que va del operativo.

El informe también establece que 145 personas resultaron intoxicadas por consumo de alcohol, incluyendo 3 menores con edades entre 11 y 17 años, mientras que 86 ciudadanos presentaron intoxicaciones alimentarias.

En cuanto a las asistencias, las autoridades han realizado un total de 9,149, que incluyen atenciones médicas, servicios prehospitalarios, asistencia vial, rescates, y apoyo a ciudadanos en carreteras y zonas turísticas.

COE reporta 3 muertos y 29 accidentes en primer boletín de Viernes Santo Las autoridades destacaron que los accidentes involucraron mayormente motocicletas, con 56 casos, seguidos por vehículos livianos, jeepetas y un peatón. Del total, 35 ocurrieron en carreteras y 29 en zonas urbanas.

Durante el operativo, 12 turistas fueron rescatados en Cayo Arena, provincia Montecristi, por unidades de la Armada Dominicana.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que inspeccionó 200 intersecciones semaforizadas, solucionó 67 averías y optimizó el tráfico en 28 puntos críticos. Además, evaluó más de 8 mil unidades de transporte público, detectando múltiples irregularidades, entre ellas neumáticos en mal estado, luces dañadas y documentos vencidos.

Por su parte, la DIGESETT reportó 7,434 fiscalizaciones, incluyendo miles de motociclistas sin casco, conductores sin seguro y violaciones a las normas de tránsito. También se retuvieron 2,680 motocicletas y más de 300 vehículos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia, especialmente ante las condiciones climáticas adversas que afectan la visibilidad en varias provincias bajo alerta. Asimismo, se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en zonas de riesgo, y se exhorta a la población a tomar precauciones en la costa Atlántica por el fuerte oleaje.

En el operativo participan instituciones de seguridad, salud, emergencias, telecomunicaciones, así como el sector privado y voluntarios, en un esfuerzo conjunto para preservar vidas durante el desplazamiento de ciudadanos hacia balnearios, playas y actividades recreativas.