COE reporta nueve fallecidos y más de 5,600 asistencias en operativo de Semana Santa

Por la Redaccion

Santo Domingo.– El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, informó que durante el operativo de Semana Santa 2025 se realizaron 5,695 asistencias al público. Estas incluyeron atenciones médicas, reparaciones mecánicas, cambios de neumáticos, transporte de personas y atención a menores extraviados.

Según el informe, entre las acciones destacadas, se reporta la localización de seis niños extraviados que fueron entregados a sus padres, así como el despliegue de operativos conjuntos con instituciones como el INTRANT, DIGESETT, Defensa Civil, Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, OMSA y las Fuerzas Armadas, entre otras.

En cuanto al tránsito, el INTRANT inspeccionó 7,727 unidades de transporte público interurbano, ordenando la sustitución o reparación de neumáticos, luces, cristales y retrovisores. Además, detectaron que 302 conductores con licencias vencidas o inadecuadas. y aplicaron 196 pruebas de dopaje y 532 pruebas de alcohol, todas con resultados negativos.

Por su parte, la DIGESETT reportó 11,789 fiscalizaciones por infracciones a la Ley 63-17, incluyendo 3,875 por uso inadecuado del casco protector, 1,706 por falta de licencia y 539 por violación a la luz roja. Asimismo, fueron retenidas 4,430 motocicletas y 234 vehículos.

De igual forma, se han reportado 66 accidentes de tránsito, en los cuales 84 personas resultaron afectadas, de las cuales 9 fallecieron, según certificaciones del INACIF. Del total de accidentes, 59 involucraron motocicletas y 33 ocurrieron en autopistas o carreteras. Además, se notificó una muerte por asfixia por inmersión en un balneario habilitado.

El Servicio Nacional de Salud informó la atención de 722 personas en hospitales públicos, mientras que la Defensa Civil ofreció 70 asistencias médicas y 24 viales. En tanto, la Dirección de Atención Extrahospitalaria (DAEH) realizó 235 asistencias médicas relacionadas con traumas y traslados.

Asimismo, se atendieron 180 casos de intoxicación alcohólica, incluyendo a 12 menores de entre 7 y 17 años, así como 58 casos de intoxicación alimentaria.

El operativo también incluyó transporte gratuito de más de 1,300 personas a playas y balnearios por parte de la OMSA, distribución de botiquines por el Ministerio de Salud Pública y el despliegue de aeronaves y unidades marítimas por parte de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad.

El COE agradeció la labor de las más de 40 instituciones participantes en este esfuerzo nacional coordinado para proteger vidas durante la Semana Santa.

Este informe corresponde al BOLETIN No 2.doc Semana Santa 2025.docx “Conciencia por la Vida 2025”, que abarca desde las 6:00 a.m. del viernes 18 de abril hasta las 6:00 a.m. del sabado 19 de abril de 2025.