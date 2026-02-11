Comercios en La Romana generan pérdidas anuales de casi RD$1 millón por fraude eléctrico en perjuicio de EDEESTE

Fuente externa

La Romana, R.D. – La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) en coordinación con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), realizó un operativo de notificación y detección de fraude eléctrico en varios establecimientos comerciales de esta provincia, donde se identificaron irregularidades que representan pérdidas anuales ascendentes a RD$911,599.18 para el sistema eléctrico.

El despliegue contó con la participación de unidades especializadas de la PGASE y la SIE, junto a equipos técnicos de EDEESTE, quienes ejecutaron inspecciones simultáneas en distintos puntos estratégicos, detectando conexiones irregulares que comprometen la seguridad de la red y afectan la sostenibilidad financiera del servicio.

Entre los establecimientos intervenidos se encuentran Suplidora Eliezer, The Mole Car Wash, The Mole Fitness Club, Concretera Sin Nombre y Neno Gomas y Radiadores. En estos negocios, los técnicos determinaron un consumo real estimado de 54,188 kWh, energía que no estaba siendo debidamente registrada ni facturada conforme a su demanda real.

EDEESTE y la PGASE enfatizaron que este tipo de prácticas, particularmente en consumidores con alta demanda energética, impacta directamente la estabilidad del servicio, debilita las finanzas de las distribuidoras y afecta a los clientes que sí cumplen con el pago responsable de su factura.

Las autoridades reiteraron que el país debe avanzar hacia una firme cultura de pago, especialmente entre los grandes y medianos consumidores que demandan importantes volúmenes de energía sin asumir el costo correspondiente. El fraude eléctrico no solo es una violación a la ley, sino una acción que desestabiliza el sistema limita las inversiones necesarias para mejoras y perjudica a toda la población.

Ambas instituciones aseguraron que continuarán intensificando los operativos de fiscalización en todo el territorio nacional, reafirmando su compromiso con un sistema eléctrico más justo, transparente y sostenible para todos los dominicanos.