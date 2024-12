Comisión Especial del Senado que estudia modificaciones al Código Laboral escucha al sector empresarial

Fuente externa

Santo Domingo. – La Comisión Especial del Senado designada para estudiar el Proyecto de Ley que introduce modificaciones a la Ley núm. 16-92, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo, recibió este miércoles al sector empresarial, quienes presentaron sus puntos de vista sobre la pieza.

El presidente de la comisión, el senador Rafael Barón Duluc, afirmó que el encuentro forma parte de las jornadas de socialización con todos los sectores interesados en la iniciativa para entregarle a la sociedad el mejor Código Laboral posible y conforme a los nuevos tiempos que vive el país.

En tal sentido, aclaró que no será posible conocerlo completo este año y sostuvo que, a pesar de que la pieza fue conocida en el marco del diálogo que auspició el Ministerio de Trabajo, los senadores no participaron en las discusiones anteriores, “por lo que esta comisión debe tomarse su tiempo” y una vez, cuando se agote esa fase, la comisión podrá rendir un informe al pleno”.

De su lado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, dijo que no han propuesto la eliminación de la cesantía, sino su modificación, “que el termino infinito no exista, más bien, que exista un limite que sea previsible y no signifique una carga para mejorar los salarios».

Celso Juan Marranzini abogó para que se pueda profundizar el diálogo y revisar los aspectos necesarios para llegar al mejor acuerdo posible.

Destacó que la meta debe ser un balance entre el crecimiento económico, la generación de empleos y el bienestar social de la República Dominicana, al tiempo de destacar que el proyecto de ley debe procurar, además, mejorar los salarios, incluyendo las pymes, y reducir la informalidad.

El tercer considerando del proyecto en estudio señala que la evolución de la tecnología y las nuevas realidades del mundo del trabajo y de las economías hacen necesaria una modernización del Código de Trabajo vigente.

Estuvieron presentes en el encuentro el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache; David Llibre, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES); la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI); Annerys Meléndez; Laura Peña, presidenta de Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM); José Nelton González Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); y César Dargam, vicepresidente del CONEP.

Además representantes de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Asociación Dominicana de Zonas Francas, Organización Nacional de Empresas Comerciales y la Asociación Dominicana de Exportadores.

Participaron en el encuentro de este miércoles los senadores senadores Pedro Catrain, Santiago José Zorrilla, María Mercedes Ortiz, Antonio Marte, Cristóbal Castillo y Eduard Espiritusanto Castillo.

Próxima reunión

La Comisión Especial volverá a reunirse el próximo miércoles cuando tiene previsto escuchar las opiniones del ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque; el ex presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara y el Juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Ramón Herrera Carbuccia.