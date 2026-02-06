Comité dominicano condenan ofensiva militar de EEUU contra Haití

Fuente externa

Santo Domingo, República Dominicana,.- El Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha, integrado por múltiples organizaciones sociales, políticas y ciudadanxs dominicanxs, emitió un comunicado en el que condena la nueva intervención militar de los Estados Unidos contra la República de Haití, denunciando una grave violación al derecho de autodeterminación del pueblo haitiano.

En el pronunciamiento, el Comité advierte que esta acción forma parte de una estrategia geopolítica más amplia de injerencia en la región latino-caribeña, responsabiliza a Estados Unidos por el agravamiento de la crisis humanitaria en Haití y expresa su solidaridad con las luchas del pueblo haitiano por recuperar su soberanía y decidir libremente su destino.

A continuación, el comunicado íntegro:

C O M U N I C A D O

Condenamos la nueva intervención militar de EEUU contra la República de Haití

Reafirmamos nuestro apego irrestricto al principio de autodeterminación de los pueblos.

En el caso de Haití, siempre defenderemos ese inalienable derecho, rubricado por el clamor popular de organizaciones políticas y sociales de ese vecino país, las que han sido sistemáticamente ignoradas tanto por la oligarquía haitiana, como por los Estados Unidos y los países que integran el llamado Core Group, que han impuesto gobiernos al margen de la voluntad del pueblo haitiano.

Condenamos de manera enérgica la intervención militar de los Estados Unidos en la República de Haití, ahora con una nueva modalidad para ocultar sus reales propósitos. Esta agresión constituye un acto criminal que desconoce y pisotea el derecho inherente del pueblo haitiano a decidir su propio destino, y tiene como objetivo seguir imponiendo por la fuerza un poder político ilegítimo, funcional a los intereses geopolíticos de Washington: seguir interviniendo la región latino-caribeña por el ejército de Estados Unidos, para imponer su estrategia geopolítica.

La nueva estrategia imperialista va en la línea de someter a las Repúblicas de Cuba, Venezuela y Nicaragua:

los buques de guerra emplazados en la Bahía de Puerto Príncipe, cercana a Cuba, también responden al propósito de estrangular la economía cubana e intentar derribar el poder popular-revolucionario establecido desde 1959 y el control sobre la República Dominicana, ya cedida por el presidente Luis Abinader, que ha entregado a la armada norteamericana los aeropuertos Las Américas y San Isidro… y anteriormente el estratégico Puerto de Manzanillo.

En Haití, como falsa alternativa a las luchas populares, esa misma estrategia imperial ha favorecido la proliferación de bandas paramilitares que hoy azotan a ese país, provocando más de un millón de personas desplazadas, miles de muertos, violaciones sexuales como instrumento de guerra, viviendas destruidas y una profunda crisis humanitaria. Diversos informes de la ONU, así como declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, han reconocido que las armas que utilizan estas bandas salen en contenedores desde Miami, Florida, evidencia de la doble moral y la responsabilidad directa de los Estados Unidos en la generada tragedia haitiana. Nunca el “poderoso” imperio ha podido detener al criminal tráfico de armas hacia Haití. ¿Por qué? Queda muy claro.

Resulta cínico que EE. UU. afirme que su intervención busca combatir a las bandas armadas, cuando estas fueron creadas y fortalecidas para asfixiar las luchas genuinas del pueblo haitiano, especialmente desde el gobierno de Jovenel Moïse. Hoy, a las puertas del 7 de febrero, fecha crucial para cambios políticos en Haití, y el fin del impuesto e inoperante Consejo Presidencial de Transición (CPT), Washington recurre nuevamente a las armas y a la mentira para imponerse.

El plan imperialista es seguir sosteniendo un actor rechazado de forma clara y sostenida por organizaciones representativas del pueblo haitiano, en particular al destituido primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, señalado como un operador de los intereses estadounidenses.

Reafirmamos que no habrá solución real para Haití mientras persista la injerencia extranjera, le sigan llegando armas y municiones a las bandas paramilitares y se mantengan estructuras políticas ilegítimas protegidas por tropas invasoras.

El pueblo haitiano ha sido claro:

¡Fuera el CPT! ¡Fuera Alix Didier Fils-Aimé! ¡Fuera la ocupación imperialista!

¡Vivas y apoyo a la lucha del pueblo haitiano por recuperar su soberanía!

Santo Domingo, República Dominicana, 6 de febrero 2026

Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha

(compuesto por múltiples organizaciones y ciudadanas dominicanxs)