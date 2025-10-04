Fuente Externa

Santo Domingo. – El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, concluyó este viernes la fase de evaluación de desempeño de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que optaban por continuar en el cargo.

Al término de este proceso, Nancy Salcedo, miembro y secretaria del Consejo, informó la decisión de no confirmar a los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Gris y Moisés Ferrer, quienes ya cumplieron siete años en la posición, como lo establece la ley.

Las motivaciones que sustentan esta decisión están recogidas en el acta oficial del CNM, la cual será publicada en el portal web institucional para conocimiento de la ciudadanía.

Estas tres vacantes se suman a las ya existentes, correspondientes a los magistrados Napoleón Estévez y Blas Fernández, quien declinó continuar en el proceso de evaluación. De esta forma, quedan habilitadas cinco posiciones dentro de la Suprema Corte de Justicia.

Selección de nuevos jueves iniciará este 6 de octubre

Para continuar con el cronograma establecido, la magistrada Salcedo agregó que el proceso de selección de nuevos jueces dará inicio el próximo lunes 6 de octubre, con la apertura de la convocatoria para la presentación de candidaturas a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior Electoral.

Los interesados podrán depositar sus postulaciones en la Secretaría del Consejo, conforme a los plazos y requisitos establecidos en el cronograma previamente aprobado.

Este proceso se realizó en estricto apego a los principios de transparencia, publicidad y participación, evaluando los informes anuales de desempeño y llevando a cabo entrevistas públicas con los magistrados sometidos a evaluación.