Construir empresa soberana

Por Pavel De Camps Vargas

¿Controla usted sus datos o sus datos lo controlan a usted?

Para un CEO en 2026, esta ya no es una pregunta filosófica ni tecnológica: es una cuestión de poder, supervivencia y acceso a mercados.

Gartner proyecta que, para 2028, el 65 % de los gobiernos del mundo impondrá requisitos de soberanía tecnológica para proteger su independencia económica y blindarse frente a interferencias regulatorias extraterritoriales. El mensaje es inequívoco: quien no entienda y no cumpla estos mandatos no solo enfrentará multas. Podría quedar fuera de mercados estratégicos, perder licencias operativas o ver bloqueadas sus cadenas digitales de valor.

En la era de la inteligencia artificial, construir una empresa soberana ya no es una ventaja competitiva: es un mandato estratégico del director ejecutivo.

Cómo llegamos hasta aquí

Durante años, la globalización digital prometió eficiencia sin fricciones. La nube pública, las plataformas globales y el software como servicio permitieron escalar a una velocidad inédita. A cambio, muchas empresas cedieron algo que entonces parecía abstracto: el control real sobre sus activos digitales.

Ese equilibrio se rompió.

Las tensiones geopolíticas, la proliferación de regulaciones de datos, la extraterritorialidad legal y el uso estratégico de la tecnología como herramienta de poder han convertido la infraestructura digital en un asunto de seguridad económica. Los gobiernos reaccionan. Las empresas, les guste o no, deben adaptarse.

La soberanía digital emerge así no como ideología, sino como respuesta pragmática a un entorno más hostil y fragmentado.

Qué es y qué no es la soberanía digital empresarial

En el mundo corporativo, la soberanía digital no significa aislamiento ni rechazo a la innovación. Significa control efectivo y verificable sobre:

● Dónde residen los datos y quién accede a ellos. Sus datos (ubicación, acceso, uso, reutilización).

● Cómo se desarrollan, entrenan y despliegan los modelos de IA. Su tecnología (software, modelos de IA, dependencias críticas).

● Qué dependencias tecnológicas son críticas y cuáles son sustituibles. Su infraestructura digital (nube, redes, cómputo, resiliencia).

● Cómo se garantiza continuidad operativa, auditoría y seguridad. Sus operaciones (continuidad, auditoría, trazabilidad, seguridad).

Una empresa soberana no se limita a cumplir normas va más allá del cumplimiento normativo. Construye confianza mediante transparencia, gobierno responsable de datos y decisiones tecnológicas alineadas con su estrategia de largo plazo. Diseña su arquitectura tecnológica para no quedar rehén de decisiones externas, construye confianza con clientes y reguladores y asume que la gobernanza digital es parte del negocio. No se limita a “cumplir la ley”: diseña para no quedar rehén de terceros.

La IA cambia las reglas del juego

La inteligencia artificial no sólo acelera procesos; redefine la relación entre datos, valor y riesgo.

Las organizaciones que aspiran a usar la IA de forma competitiva enfrentan una paradoja crítica:

● La IA necesita grandes volúmenes de datos.

● Pero esos datos suelen ser sensibles, regulados o estratégicos.

Sin soberanía, la IA se convierte en un arma de doble filo.

Hoy, el 99 % de los datos empresariales permanecen sin explotar. No porque no existan, sino porque están fragmentados, mal gobernados o atrapados en silos tecnológicos. Liberar ese potencial exige automatización, integración y control, no dependencia ciega de plataformas externas.

Además, entrenar, desplegar y auditar modelos de IA sin control sobre datos y entornos expone a la empresa a riesgos legales, reputacionales y operativos que pueden anular cualquier ganancia de eficiencia. Sin soberanía, la IA se convierte en un riesgo sistémico. Con soberanía, en cambio, la IA se transforma en ventaja competitiva sostenible.

Ciberseguridad: cuando la confianza está en juego

Los ciberataques ya no son incidentes técnicos. Son eventos empresariales con consecuencias financieras, regulatorias y reputacionales. En sectores como banca, salud o telecomunicaciones, una sola brecha puede detener operaciones, disparar litigios y erosionar una marca construida durante décadas.

La soberanía digital no garantiza invulnerabilidad, pero reduce la exposición, mejora la capacidad de respuesta y refuerza la resiliencia. Controlar dónde están los datos, quién los procesa y bajo qué jurisdicción es una línea de defensa tan importante como cualquier firewall.

Una sola brecha puede destruir décadas de confianza y paralizar el crecimiento. La soberanía digital no elimina el riesgo, pero reduce la superficie de ataque y mejora la capacidad de respuesta y recuperación. En un entorno hostil, eso marca la diferencia entre resistir o desaparecer.

Un modelo de negocio en transformación

Convertirse en una empresa soberana exige más que cambiar proveedores tecnológicos. Obliga a revisar la forma en que la organización crea valor.

Tres fuerzas están reconfigurando ese modelo:

1. Inteligencia artificial, que demanda datos integrados, gobernanza clara y decisiones rápidas.

2. Nube híbrida, rompe la dicotomía entre “todo en la nube” o “todo on-premise” y permite decidir qué va dónde, por qué y bajo qué control, permite combinar escala global con control local.

3. Computación cuántica, aún emergente, pero con implicaciones profundas para la seguridad, la criptografía, y la ventaja tecnológica futura.

Mientras muchas empresas siguen atrapadas en estructuras jerárquicas y departamentalizadas, las organizaciones más avanzadas migran hacia modelos centrados en flujos de trabajo, con equipos multidisciplinarios, automatización end-to-end y decisiones basadas en datos soberanos. La tecnología sirve a la estrategia y no al revés.

La oportunidad económica detrás del concepto

La soberanía digital ya no es un nicho teórico. Es un mercado en expansión.

Gartner estima que el mercado global de nube soberana alcanzará los 169,000 millones de dólares en 2028, multiplicándose por 4.5 en apenas seis años. En sectores regulados como banca y salud, el gasto se quintuplicará hasta los 66,000 millones de dólares.

Estas cifras reflejan una realidad incómoda: la regulación seguirá endureciéndose. Pero también una oportunidad clara para quienes entiendan que anticiparse cuesta menos que corregir tarde.

Miradas en tensión

● Desde el regulador, la soberanía protege a ciudadanos y infraestructuras críticas y economías nacionales frente a abusos y dependencias excesivas.

● Desde la empresa, incrementa complejidad, fragmentación, normativa aumenta costos y complejidad, pero también obliga a madurar la gobernanza digital.

● Desde la tecnología, la soberanía no es aislamiento, interoperabilidad con control, estándares abiertos y decisiones conscientes demuestra que innovar no es sinónimo de ceder control.

El punto de equilibrio no es fácil, pero la evidencia es consistente: la dependencia total es el mayor riesgo estratégico.

Tres escenarios para el liderazgo ejecutivo

1. Inercia: cumplir lo mínimo y reaccionar tarde. Riesgo alto de exclusión.

2. Transformación gradual: invertir en gobernanza, nube híbrida e IA soberana. Costosa al inicio, rentable a largo plazo.

3. Ventaja estratégica: convertir la soberanía en un activo de confianza y diferenciación.

Ninguno es neutro, el escenario elegido no es técnico. Es una decisión de liderazgo.

El poder silencioso del control

Las empresas no suelen fracasar por falta de innovación. Fracasan cuando pierden control sobre lo que realmente importa.



En la era de la inteligencia artificial, los datos, los modelos y la infraestructura digital son ese activo. La soberanía no es un lujo ni una consigna ideológica. Es la condición mínima para competir con dignidad en un mundo donde la tecnología ya no es neutral. dejó de ser invisible.

La pregunta vuelve al inicio:

¿Controla usted su empresa digital… o alguien más lo hace por usted?

Al final, la pregunta persiste, más urgente que nunca:

¿Quién gobierna su empresa digital cuando nadie está mirando?