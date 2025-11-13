Convergencia contra el Robo de Seguridad Social celebra “cumpleaños” de desfalco ARS Senasa en total impunidad

Fuente externa

Santo Domingo. La Convergencia Nacional contra el Robo de la seguridad Social y la Fundación Primero Justicia acudieron a la Sede del Consejo de la Seguridad Social, acudió en el dia de hoy a la Procuraduría General de la Republica a celebrar el cumpleaños del Desfalco ARS SENASA en total impunidad por las presiones políticas para proteger al empresario Eduardo Read Estrella y Santiago Hazin, colaboradores cercanos del Presidente de la Republica, a quienes se les involucra en la erogación fraudulenta de 23 mil millones de pesos para atenciones médicas ficticias del Seguro Subsidiado de salud, a través de las sociedades de carpeta Khersun, SRL, Deleste SRL, y Farmacard, SRL, fraude donde además se menciona a la varias cadenas de Farmacias entre las que se destaca Farmacia GBC;

“No hay forma de justificar, que luego de un año de haberse descubierto el fraude multimillonario de Senasa, no haya habido una respuesta contundente por parte de la Procuraduría General de la República, a los fines de castigar el robo vil de los dineros para la salud del Seguro del Regimen subsidiado ARS Senasa, lo que indica la existencia de grupos corruptos intocables que se encuentran por encima de la ley, sin importar que sean responsables de la quiebra de la salud de los pobres, robándose más de 41000 millones de pesos” dijo Surun Hernández.